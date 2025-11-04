Muere Mujer por Caída desde el Cuarto Piso de una Plaza Comercial en Puebla

Una mujer murió la tarde de este martes 4 de noviembre en la zona de Lomas de Angelópolis en Puebla. La víctima resultó gravemente lesionada después de caer desde el cuarto piso de la Plaza Paseo del Sur, ubicada en Vía Atlixcáyotl y el Bulevar Los Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes cerca de las 3 de la tarde, un guardia de seguridad reportó que una mujer se encontraba inconsciente y ensangrentada de la parte de la cabeza, en la planta baja de la plaza comercial.

De inmediato se solicitó el apoyo de cuerpos de emergencia para su valoración, por lo que paramédicos y policías municipales de San Andrés Cholula arribaron a la plaza en San Bernardino Tlaxcalancingo.

Minutos después los paramédicos de la ambulancia A-03 confirmaron que la mujer carecía de signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para iniciar las diligencias correspondientes por la muerte de la mujer, de aproximadamente 30 años de edad.

Hasta el momento se desconocen las causas de la caída, y la identidad de la persona que falleció por la caída desde más de 10 metros de altura.

La víctima terminó en la zona del estacionamiento de la Plaza Paseo del Sur de la ciudad de Puebla, en la zona de Lomas de Angelópolis.

