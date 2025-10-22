Una Joven Cayó y Murió del Puente de la Vía Atlixcáyotl de Puebla

La tarde de este miércoles 22 de octubre de 2025 una mujer murió tras caer de un puente que funciona también como ciclovía, que conecta al Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis con la plaza comercial del mismo nombre y con Solesta en la Vía Atlixcáyotl de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes la joven de 20 años de edad y nacionalidad venezolana habría caído varios metros de altura, desde la estructura de la ciclovía, hasta los carriles de la vialidad.

Muere mujer en carriles de la Vía Atlixcáyotl de Puebla por caída desde la ciclovía

Al lugar llegaron paramédicos y elementos de la Policía Municipal y Estatal, tras ser alertados por el novio de la hoy occisa, identificada como Yusvely "N", quien se encontraba hablando por teléfono con ella antes de la tragedia.

La víctima era una joven venezolanda de 20 años de edad. Foto: Instagram

El cuerpo de la mujer quedó inerte sobre el asfalto de la Vía Atlixcáyotl en el carril con sentido a Puebla.

Noticia en desarrollo