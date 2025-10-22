Localizan a una Persona Sin Vida Abajo de un Puente de la Autopista México-Puebla

Una persona fue hallada muerta abajo del puente de la Autopista México-Puebla a la altura de la colonia Santa María La Rivera en la ciudad de Puebla.

La víctima de un presunto homicidio doloso fue encontrada en el Camino Real a San Pablo Xochimehuacan, los usuarios de esta vialidad se percataron del cuerpo y dieron aviso a los elementos policiales.

Levantamiento de cadáver en puente de la Autopista México-Puebla. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

De inmediato se registró una fuerte movilización policial por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes procedieron a cerraron la vialidad para evitar mayor afectación al área de hallazgo.

Noticias relacionada: Asesinan a Balazos a una Pareja A Bordo de su Camioneta en Movimiento en Puebla

Investigan cuerpo abandonado sin signos vitales en la colonia Santa María La Rivera de Puebla

Personal del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le realizará la necropsia de ley para saber las causas de su fallecimiento y fincar las debidas responsabilidades.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima hallada sin vida, sin embargo, se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado (FGE) de a conocer más detalles del caso.

Investigan cuerpo hallado sin vida abajo de un puente en Puebla. Foto: Juan Carlos Barreda | N+

Investigan posible homicidio a balazos de un hombre en la colonia Las Cuartillas de Puebla

Un hombre perdió la vida presuntamente por impactos de arma de fuego en la colonia Las Cuartillas en la ciudad de Puebla, de inmediato se dio aviso a las autoridades quienes arribaron al sitio.

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil, arribaron a la zona y confirmaron que un masculino se encontraba tendido en el suelo sin signos vitales.

En ese instante se procedió a acordonar la zona y se implementó un despliegue territorial para realizar la búsqueda de los probables responsables, quienes huyeron del lugar de los hechos.

Identifican a la Víctima de Ataque Armado en la Fayuca en Puebla

Agentes del Ministerio Público arribaron al sitio para llevar acabo la recolección de indicios y posteriormente realizar el levantamiento de cadáver.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investigará el caso como un homicidio doloso en contra del hombre del cual aún no se ha informado sobre su identidad.

Historias recomendadas:

Con información de Ehécatl Mello

MCS