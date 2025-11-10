Localizan Cráneo Humano Enterrado dentro de una Escuela Secundaria en Tlaxcala

La Fiscalía General del Estado de Tlaxcala investiga el hallazgo de un cráneo humano al interior de la Secundaria Técnica número 22 “Ezequiel M. Gracia”, ubicada en la comunidad de Temetzontla, municipio de Panotla.

El director de la institución reportó a las autoridades de Tlaxcala que el hallazgo se produjo luego que un docente, realizara una excavación cerca del salón 1B, y al encontrar los restos dio aviso a las autoridades escolares.

Tras la alerta, elementos de la Policía Municipal de Panotla fueron los primeros en arribar al lugar y procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Posteriormente, se sumaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil y una comitiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En el sitio se concentraron peritos en criminalística, agentes de la policía de investigación y personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de los restos óseos.

Se desconoce la identidad de la persona a la que corresponde el cráneo localizado en una escuela en Tlaxcala

Posteriormente, las autoridades forenses trasladaron el cráneo a las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses, donde se practicarán los estudios de necropsia y análisis antropológicos para determinar la antigüedad y origen.

La Fiscalía General de Tlaxcala informó que iniciaron una carpeta de investigación para establecer si los restos corresponden a alguna persona reportada como desaparecida o si se trata de un hallazgo con contexto diferente.

