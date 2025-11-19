Capturan a Cinco Poblanos de la Banda "Los Pipopes" por Presunto Robo de Tráileres en Tlaxcala

Desarticulan a banda delictiva conocida como "Los Pipopes" presuntamente involucrada en el robo de tráileres en Tlaxcala; Cinco personas, incluyendo a una mujer, fueron detenidas en una bodega en donde almacenaban los tractocamiones robados en el municipio de Ixtacuixtla.

Los hechos sucedieron este 18 de noviembre cuando una empresa reportó al número de emergencias 9-1-1, que había perdido el contacto con uno de sus transportistas en el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla, por lo que de inmediato se activó un operativo tecnológico de búsqueda.

Recuperan tractocamiones y mercancía robados en Tlaxcala. Foto: X @SESESP_Tlaxcala

Noticias relacionada: Recuperan Tráiler Robado en la Autopista Puebla-Córdoba

Localizan tráiler robado en Puebla gracias a coordenadas del GPS y cámaras del C5i Tlaxcala

Gracias al apoyo del C5i de Tlaxcala y a las coordenadas del GPS, se logró ubicar la unidad en el estado vecino de Tlaxcala, específicamente en el municipio de Ixtacuixtla, en donde se vio al tráiler transitando en diferentes vialidades.

Una vez localizado el transporte de carga, elementos de la Policía Municipal de Ixtacuixtla arribaron a la ubicación marcada y dieron con una bodega clandestina. Al realizar las diligencias correspondientes, se encontraron con diversos vehículos y artículos con reportes de robo.

Desmantelan a banda dedicada presuntamente al robo de transporte de carga. Foto: X @SESESP_Tlaxcala

En el lugar fueron detenidos cuatro hombres y una mujer, además aseguraron dos tractocamiones, tres contenedores, diversos artículos y mercancía.

Cinco jóvenes detenidos conocidos como "Los Pipopes" tras el robo de un tráiler

Las personas aseguradas, presuntamente involucradas en el robo de un tractocamión, fueron identificadas como Marco Antonio "N" de 26 años, Aldo "N" de 19 años, Monserrat "N" de 21 años, Carlos "N" de 23 años y Víctor Adán "N" de 26 años; Todos ellos originarios del estado de Puebla.

Los cinco jóvenes detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en donde deberán comprobar su inocencia, de no ser así, serán castigados conforme lo dicte la ley.

Por otro lado, autoridades no han dado a conocer si se logró ubicar al operador del tráiler que había sufrido el robo de la unidad en San Martín Texmelucan y si ya se presentó una denuncia sobre el caso.

Historias recomendadas:

Con información de SESESP Tlaxcala

MCS