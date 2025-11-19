Un hombre identificado como Mario Guadalupe "N" en posesión de estupefacientes, fue detenido en Puebla luego de que se corroboró que era un objetivo prioritario requerido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos.

El arresto fue resultado de una operación coordinada entre Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Capturan en Puebla a Sujeto Buscado por el FBI en Estados Unidos

El operativo interinstitucional permitió concretar el traslado del sujeto de Puebla a Estados Unidos.

Trasladan a Estados Unidos a Mario Guadalupe "N" acusado por homicidio desde 2012

Mario Guadalupe "N" también se identificaba como José Francisco "N", y era buscado por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre durante un intento de robo ocurrido el pasado 1 de febrero de 2012 en Fairfield, California

Por el presunto homicidio el Tribunal Superior del Condado de Solano lo acusó y persiguió hasta localizarlo. Además en febrero de 2022, el Tribunal Federal del Distrito Este de California emitió una orden judicial de arresto en su contra por darse a la fuga para evadir el proceso penal.

FBI ofrecía recompensa de 25 mil dólares por información para localizar a Mariano Guadalupe "N"

Luego de lograr su ubicación y detención en el estado de Puebla, se llevó a cabo una operación para su traslado aéreo de Huejotzingo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y, posteriormente al Aeropuerto Internacional de Houston, Estados Unidos.

Cabe mencionar que el FBI ofrecía una recompensa de hasta 25 mil dólares por información que permitiera su identificación, captura y posterior condena. El sujeto finalmente fue remitido a autoridades federales estadounidenses para determinar su situación legal.

Con información de FGE

JAPR