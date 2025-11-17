Detienen a Dos Sujetos por el Presunto Robo de un Camión de Paquetería en Autopista de Puebla

Este lunes 17 de noviembre de 2025 fueron detenidos César Alan “N” y Luis Norberto “N” por ser los presuntos ladrones de un vehículo propiedad de una empresa de paquetería en la ciudad de Puebla.

Los presuntos asaltantes quedaron a disposición del Juez de Control, autoridad que determinará su situación jurídica.

Noticia relacionada: Recuperan una Motocicleta y un Vehículo con Reporte de Robo en Puebla

Detienen a César Alan “N” y Luis Norberto “N” por el presunto robo de un vehículo en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que logró identificar y cumplir con las órdenes de aprehensión de César Alan “N” y Luis Norberto “N”, señalados como presuntos responsables del delito de robo de vehículo agravado ocurrido en la ciudad de Puebla.

El pasado 10 de noviembre, se registró el robo con violencia de un vehículo marca Hino, tipo Chasis, color blanco, modelo 2015, con placas LG95694 del Estado de México, propiedad de la empresa Servicio de Paquetería y Envíos Flecha Amarilla S.A. de C.V. El hecho tuvo lugar sobre la autopista 150D Puebla–Orizaba, a la altura del puente de Xonacatepec.

Derivado de labores de investigación de campo y gabinete, la FGE Puebla estableció la presunta participación de los ahora detenidos. Con estos elementos se solicitó la correspondiente orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada.

Detienen a Karla Stephannie “N” por entrar a robar a una casa y asesinar a la víctima en Puebla

Este domingo 16 de noviembre de 2025 se informó que fue vinculada a proceso Karla Stephannie “N” por su presunta responsabilidad en el homicidio de una persona luego de entrar a robar a su casa en la colonia Campestre Mayorazgo de la ciudad de Puebla.

Se tiene conocimiento que el pasado 28 de septiembre, la víctima se encontraba en el interior de un inmueble situado en Privada 13 A Sur, colonia Campestre Mayorazgo, cuando presuntamente la hoy imputada en complicidad con otros sujetos, ingresó al domicilio.

Detenidos por Fiscalía de Puebla por Homicidio, Abuso y Robo de Autopartes

Los agresores habrían procedido a amedrentar, golpear y privar de la vida a la víctima, con el objetivo de sustraer equipo de cómputo, pantallas, teléfonos celulares y otros bienes muebles.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ