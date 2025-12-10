Arrestan a Cómplice del Ataque contra Bar de Puebla que Provocó la Muerte de Siete Trabajadores

Mediante un operativo de la Policía Estatal, La Marina y el Ejército Mexicano, se logró la detención de Alejandro “N” alias “El Pelón”, de 36 años de edad, presunto cómplice e implicado en el ataque con armas de fuego e incendio del Bar Lacoss en Puebla el pasado 18 de noviembre.

Las autoridades dieron a conocer que el aseguramiento ocurrió en inmediaciones de la Colonia Los Héroes de Puebla, en la capital del estado.

Cayó otro implicado en el ataque contra trabajadores del Bar Lacoss en Puebla

Se sabe que el probable responsable cuenta con antecedentes por delitos en materia de hidrocarburos, portación ilegal de arma de fuego y detentación de vehículo con reporte de robo.

En seguimiento a la investigación por el ataque contra el establecimiento Lacos Night Club que provocó la muerte de siete personas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), logró la detención de un presunto cómplice de Gabriel "N" alias “El Tato”.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso al Presunto Responsable del Incendio en un Bar de Puebla

Aseguran posibles dosis de droga, armamento y un auto durante la detención de “El Pelón” en Puebla

Después de un despliegue coordinado, las fuerzas de seguridad detuvieron a Alejandro “N” alias El Pelón. Durante el operativo fueron aseguradas 109 dosis de posible metanfetamina, cocaína y piedra, así como 15 cartuchos útiles calibre .223, dinero en efectivo y un vehículo Mazda con placas del Estado de México.

La SSP y la SEMAR trasladaron a Alejandro “N” y lo presentaron ante el Agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

