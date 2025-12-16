Dos Menores de Edad Sufren Supuesto Abuso por Parte de su Abuelo en Tlaxcala

Un hombre identificado como Miguel "N" fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala luego de ser señalado como presunto culpable del delito de abuso en agravio de dos menores de edad.

A pesar de las amenazas para que se quedaran calladas, las víctimas les contaron lo sucedido a su madre por lo que de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades.

La FGJ de Tlaxcala implementó un operativo de búsqueda para localizar al acusado quien es el abuelo de las dos pequeñas; Además, le brindaron atención médica y psicológica a las menores y dieron indicio con una carpeta de investigación.

FGJ Tlaxcala detuvo a Miguel "N" por el abuso de dos menores de edad, quienes son sus nietas

Miguel "N" fue localizado en el municipio tlaxcalteca de Tepetitla de Lardizábal en donde las autoridades llevaron acabo la orden de aprehensión en su contra, esto luego de recabar las pruebas suficientes para ser detenido por el delito que se le acusa.

La Fiscalía de Tlaxcala reafirmó su compromiso de llevar ante un Juez de Control a toda persona que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Este hecho lamentable pone a la luz que el bienestar de los menores a veces no esta seguro ni en sus hogares, por ello es importante hablar con ellos acerca de la prevención y reforzar la comunicación con ellos para que sepan pedir ayuda en caso de ser necesario.

Fiscalía de Tlaxcala detiene a Eloy "N" por el asesinato de un hombre a balazos

Este 16 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala logró la detención de Eloy "N" presunto responsable de un homicidio ocurrido en el municipio de Nopalucan.

De acuerdo a los hechos, el 25 de febrero de 2025, el imputado accionó un arma de fuego contra la víctima lo que le ocasionó heridas que terminaron causando su muerte.

Eloy "N" fue localizado en el municipio de Acuitlapilco, mismo lugar en donde fue detenido para posteriormente ser llevado al Ministerio Público en donde llevará acabo su proceso legal.

Con información de la FGJ Tlaxcala

MCS