Sujeto Somete y Abusa de su Sobrina Menor de Edad en Puebla

Este martes 18 de noviembre de 2025 se confirmó la sentencia de 17 años y seis meses de prisión para Gilberto “N”, por el delito de violación equiparada en contra de su sobrina menor de edad en la colonia Granjas de San Isidro de la ciudad de Puebla.

Al revisar el caso, el Tribunal de Alzada determinó que no se identificaron irregularidades en el desarrollo del juicio ni afectaciones a derechos fundamentales, motivo por el cual resolvió dejar firme la sentencia emitida desde junio de 2024.

Noticia relacionada: Sentencian a Sujeto por Abusar de Adolescente de 13 Años a quien Convenció de Subir a su Coche

Gilberto “N” abusó de su sobrina menor de edad en la colonia Granjas de San Isidro de Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informa que, derivado de los elementos de prueba presentados durante el proceso, el Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de 17 años y seis meses de prisión dictada en contra de Gilberto "N", declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada, en agravio de su sobrina menor de edad.

El 1 de noviembre de 2021, el hoy sentenciado aprovechó que la víctima se encontraba sola en un domicilio ubicado en la colonia Granjas San Isidro, en la ciudad de Puebla, para someterla y agredirla sexualmente.

Tras emitirse la resolución condenatoria en primera instancia el 26 de junio de 2024, la defensa del responsable interpuso un recurso de apelación, quedando firme este miércoles 18 de noviembre.

Detienen en Quintana Roo a presunto responsable de abuso sexual en Puebla

El pasado 16 de noviembre se dio a conocer la detención de José David “N” en el estado de Quintana Roo por presuntamente cometer abuso sexual en un domicilio de la entidad poblana.

De acuerdo con la averiguación previa, el 5 de octubre de 2011, la víctima se encontraba durmiendo en su domicilio cuando presuntamente fue sometida y agredida sexualmente por el hoy detenido.

Detenidos por la Fiscalía de Puebla por Homicidio, Abuso y Robo de Autopartes

Se tuvo conocimiento que el presunto agresor se encontraba en el estado de Quintana Roo, por lo que en colaboración con autoridades de aquella entidad dio cumplimiento a la orden de aprehensión que se encontraba vigente.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ