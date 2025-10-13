Sujeto Bajo los Efectos de Drogas Abusa de una Menor de Edad en Puebla

Este domingo 12 de octubre de 2025 se dio a conocer que quedó firme la sentencia de más de 14 años de prisión contra Cristian “N” por violación equiparada contra una menor de 13 años de edad.

El hoy convicto bajo los efectos de la marihuana, se acercó a la adolescente en la colonia Manuel Rivera Anaya para amenazarla con una navaja y posteriormente abusar de ella.

Cristian “N” abusó de una menor de edad en un edificio de la colonia Manuel Rivera Anaya, Puebla

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de más de 14 años de prisión dictada contra Cristian "N", por su responsabilidad penal en el delito de violación equiparada, con base en los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

El 18 de noviembre de 2017, el hoy sentenciado quien se encontraba intoxicado con marihuana, interceptó a una menor de 13 años de edad en inmediaciones de la colonia Manuel Rivera Anaya, de la ciudad de Puebla. Tras amenazarla de muerte con una navaja, la llevó hasta un edificio de la zona donde la agredió sexualmente.

Una vez desahogadas las etapas procesales, en 2020 el Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia contra Cristian "N", de 14 años y nueve meses de prisión.

No obstante, la defensa interpuso un recurso de apelación. Tras analizar el caso, el Tribunal de Alzada ratificó la sentencia condenatoria, la cual quedó firme este.

Condenan a nueve años de prisión a Manuel “N” por abusar de una joven con discapacidad en Puebla

Un sujeto identificado como Manuel “N” sometió y agredió sexualmente a una joven que padece discapacidad cognitiva mientras ella caminaba por las calles del Barrio El Alto en la ciudad de Puebla.

Por incurrir en el delito de violación equiparada, el individuo fue detenido, procesado y sentenciado a nueve años de prisión, condena reafirmada por el Tribunal de Alzada el pasado 26 de septiembre de 2025.

Mujer Sufre Abuso en la Colonia Jardines de San Manuel Puebla

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2016, cuando la joven agraviada transitaba en inmediaciones del barrio El Alto, en la ciudad de Puebla, cuando fue interceptada por Manuel “N”, quien la sometió y agredió sexualmente.

Con información de FGE Puebla

GMAZ