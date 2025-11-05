Detienen a un Hombre que Presuntamente Abusó de sus Dos Sobrinas Menores de Edad en Puebla

Un hombre identificado como Leonardo "N" fue detenido por su por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y violación equiparada en grado de tentativa, en agravio de sus dos sobrinas menores de edad en Puebla.

Este 4 de noviembre la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplió una orden de aprensión en contra del señalado luego de una denuncia presentada por la madre de las víctimas en mayo de 2024.

Las autoridades llevaron acabo las investigaciones correspondientes por el caso y una vez recabada las pruebas necesarias se solicitó la detención al Ministerio Público. De acuerdo a las indagatorias, Leonardo "N" presuntamente realizaba actos de naturaleza sexual en contra de las dos menores.

Fiscalía de Puebla detienen a Leonardo "N" por presunto abuso contra dos menores de edad en Puebla

El hombre logró ser detenido y fue puesto a disposición de un Juez de Control con quien deberá responder por los delitos que se le imputan y de acuerdo a las audiencias establecidas, se determinará su situación legal.

Las investigaciones siguen en curso mientras que la madre pide justicia por el delito cometido en agravio de sus hijas, quien por seguridad de su integridad, su identidad se mantiene como reservada.

Sentencian a más de 14 años en prisión por abusar de una menor de 13 años de edad en Puebla

Cristian "N" fue sentenciado el pasado 12 de octubre por el delito de violación equiparada en contra de una menor de 13 años de edad, los hechos sucedieron en la colonia Manuel Rivera Anaya de Puebla.

El convicto pasará 14 años y nueve meses en prisión luego de que bajó los efectos de la marihuana, se acercó a la adolescente y la amenazó con una navaja para finalmente abusar de ella.

A pesar de que la defensa interpuso el recurso de apelación, el Tribunal de Enjuiciamiento reafirmó la sentencia condenatoria por el delito cometido el 18 de noviembre de 2017, esto gracias a las pruebas recabadas por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Con información de la Fiscalía General del Estado

MCS