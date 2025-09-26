Sujeto Somete y Abusa de una Joven con Discapacidad Cognitiva en Barrio de Puebla

Un sujeto identificado como Manuel “N” sometió y agredió sexualmente a una joven que padece discapacidad cognitiva mientras ella caminaba por las calles del Barrio El Alto en la ciudad de Puebla.

Por incurrir en el delito de violación equiparada, el individuo fue detenido, procesado y sentenciado a nueve años de prisión, condena reafirmada por el Tribunal de Alzada este viernes 26 de septiembre de 2025.

Noticia relacionada: Sujeto Abusa de Mujer Frente a su Acompañante y Dispara contra Policía en Puebla

Manuel “N” abusó de una joven con discapacidad cognitiva en el Barrio El Alto, Puebla

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre de 2016, cuando la joven agraviada quien tiene una discapacidad cognitiva, transitaba en inmediaciones del barrio El Alto, en la ciudad de Puebla, cuando fue interceptada por Manuel “N”, quien la sometió y agredió sexualmente.

El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia de primera instancia con base en los argumentos vertidos por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), contra Manuel “N”, quien permanecerá nueve años en prisión, por su responsabilidad en el delito de violación equiparada.

José “N” amenaza y abusa de una mujer en un motel de Puebla

Este viernes un hombre identificado como José "N" fue detenido por su presunta responsabilidad en el delito de violación en agravio de una joven en un motel de la ciudad de Puebla el pasado 31 de julio de 2024.

Mujer Sufre Abuso en la Colonia Jardines de San Manuel Puebla

De acuerdo a las indagatorias, José "N" de 38 años de edad, interceptó a la mujer que caminaba en la vía pública y la amenazó de muerte. El hombre la obligó a ingresar a un motel y comenzó a agredirla sexualmente, a pesar de que ella intentó resistirse.

Historias recomendadas:

Con información de FGE Puebla

GMAZ