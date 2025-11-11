Sentencian a Sujeto por Abusar de Adolescente de 13 Años a quien Convenció de Subir a su Coche

Un hombre identificado como Rafael "N" obtuvo sentencia condenatoria de más de 7 años de prisión, por el delito de abuso sexual en contra de una menor de 13 años de edad en Santa María Xonacatepec, en Puebla capital.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que se acreditó la responsabilidad penal del sentenciado, luego de la comisión del delito de abuso sexual, en agravio de una adolescente.

Noticia relacionada: Sujeto Abusó de la Hija Menor de Edad de su Pareja Sentimental en Puebla

Hombre comete abuso sexual en contra de una adolescente de 13 años en Santa María Xonacatepec, Puebla

El pasado 29 de abril de 2024, Rafael "N" convenció a su víctima de subirse a un vehículo en la Colonia Santa María Xonacatepec de la ciudad de Puebla.

Una vez que la víctima abordó la unidad, el hoy sentenciado le realizó tocamientos lascivos, por lo que fue denunciado e investigado desde el año pasado.

La institución Procuradora de Justicia, acreditó el hecho con diversas pruebas, logrando una pena privativa de la libertad de 7 años y 9 meses de prisión, además del pago de la reparación del daño.

Segunda Vinculación en Contra de un Maestro por Abuso Sexual en Puebla

Detienen a un Hombre que Presuntamente Abusó de sus Dos Sobrinas Menores de Edad en Puebla

Leonardo "N" fue detenido por su por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y violación equiparada en grado de tentativa, en agravio de sus dos sobrinas menores de edad en Puebla.

El pasado 4 de noviembre la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplió una orden de aprehensión en contra del sujeto luego de una denuncia presentada por la madre de las víctimas en mayo de 2024.

Una vez recabada las pruebas necesarias se solicitó la detención al Ministerio Público. De acuerdo a las indagatorias, Leonardo "N" presuntamente realizaba actos de naturaleza sexual en contra de las dos menores.

Historias recomendadas:

Con información de la FGE

JAPR