Sujeto Abusó de la Hija Menor de Edad de su Pareja Sentimental en Puebla

La noche del miércoles 5 de noviembre de 2025 fue detenido Erick Antonio “N” en la colonia Bosques de Santa Anita de la ciudad de Puebla por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada en contra de una menor de edad.

La adolescente afectada es hija de la pareja sentimental del hoy detenido, y fue la misma madre de la víctima quien realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

Detienen a Erick Antonio "N" por presunta violación equiparada de menor de edad en Bosques de Santa Anita, Puebla

La FGE Puebla aprehendió este miércoles a Erick Antonio “N”, por presunta violación equiparada ocurrido en la ciudad de Puebla, en agravio de una menor de edad, hija de su pareja sentimental.

El pasado 18 de julio, se obtuvo una grabación en la que Erick Antonio “N” habría realizado comentarios inapropiados de carácter sexual hacia la menor. Ante esta situación, la madre de la víctima acudió ante el agente del Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

Durante el desarrollo de la investigación, se determinó que el señalado presuntamente incurrió en conductas de índole sexual en al menos dos ocasiones contra la menor.

Por estos hechos, el presunto agresor fue ubicado y aprehendido en Bosques de Santa Anita, de la ciudad de Puebla, quedando a disposición de la autoridad judicial.

Detienen a Leonardo "N" por abusar de sus dos sobrinas en Puebla

El pasado 4 de noviembre la FGE Puebla cumplió una orden de aprehensión en contra de Leonardo "N" luego de una denuncia presentada por la madre de sus sobrinas menores de edad, a quienes presuntamente violó en mayo de 2024.

Las autoridades llevaron a cabo las investigaciones correspondientes por el caso y una vez recabada las pruebas necesarias se solicitó la detención al Ministerio Público.

De acuerdo a las indagatorias, Leonardo "N" presuntamente realizaba actos de naturaleza sexual en contra de las dos menores.

