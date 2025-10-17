Agente Ministerial Roba a Punta de Pistola 50 Mil Pesos a Familia en su Propia Casa en Puebla

Un Agente Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) identificado como Christian Farid "N", de 33 años de edad, es investigado por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y robo a casa habitación en agravio de una familia en la Colonia Historiadores.

La Fiscalía de Puebla cumplió la orden de aprehensión en contra del sujeto quien se desempeñaba como servidor público de la institución que imparte justicia en el Estado de Puebla.

El hoy imputado, ingresó de manera ilícita a un inmueble en la ciudad de Puebla, en compañía de otras personas, para robar la cantidad de 50 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Christian Farid "N" habría hecho uso de su arma de fuego para amedrentar a los moradores del domicilio de la ciudad de Puebla.

La integración de los elementos de prueba, permitió el mandamiento judicial de su aprehensión, ejecutado por agentes investigadores de la misma institución en la colonia 10 de Mayo de la ciudad de Puebla.

Christian Farid "N" fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, para definir su situación jurídica conforme a derecho, después de comprobarse su participación en el robo a casa habitación.

