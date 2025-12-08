Niña de 11 Años Denuncia Haber Sido Víctima de Abuso por Parte de su Tío y su Vecino en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de un hombre identificado como Ulises "N" por su probable responsabilidad en en delito de violación equiparada en agravio de una menor de 11 años de edad; Este es el segundo agresor asegurado por este caso sucedido en el municipio de Pahuatlán.

La historia de una niña indígena de solo 11 años de edad ha causado indignación en la sociedad, el 7 de diciembre las autoridades revelaron que la pequeña no solo había sido víctima de esta agresión por parte de su tío Eduardo "N", si no que también otro hombre estaría relacionado con este delito.

Detienen a Ulises "N" en Guanajuato por el delito de abuso de una menor en Pahuatlán, Puebla

De acuerdo las investigaciones recabadas, el pasado 5 de septiembre del 2025, la menor acudió al domicilio de un vecino ubicado en Pahuatlán, para buscar a su hermano pequeño. Fue entonces que el acusado presuntamente abusó de ella, amenazándola para que no contara lo ocurrido.

Esta denuncia fue integrada a la carpeta de investigación que la Fiscalía de Puebla ya había abierto por un caso similar en donde se ve involucrada la misma víctima.

El señalado identificado como Ulises "N" fue ubicado por agentes investigadores en el estado de Guanajuato, mismo lugar en donde se llevó acabo la orden de aprehensión.

El detenido fue trasladado al estado de Puebla, quedando a disposición del Ministerio Público para que se lleve acabo su proceso legal en donde deberá comprobar su inocencia, de lo contrario será sentenciado por el Juez de Control.

Vinculan a proceso a Eduardo "N" por el presunto abuso a su sobrina en Pahutalán, Puebla

Cabe resaltar que el 28 de noviembre Eduardo "N" fue detenido en Huauchinango y posteriormente vinculado a proceso por el presunto abuso de la pequeña; De acuerdo a las pruebas recabadas, el día de la agresión la menor se encontraba trabajando en una panadería del hombre, quien tiene parentesco con ella como su tío.

La víctima fue apoyada por especialistas en trabajo social, medicina, psicología y el acompañamiento de un traductor de la región, a fin de recabar testimonios y elementos pertinentes con pleno respeto a los derechos de las víctimas.

El caso continúa abierto en espera de que se haga justicia para la niña y que las autoridades castiguen con el peso de la ley los a quien resulte responsable por los delitos.

