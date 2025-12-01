Sentencian a un Hombre por el Abuso de un Menor de Siete años en Puebla

Un menor de 7 años de edad obtuvo justicia luego de sufrir un abuso por parte de un hombre identificado como Vicente Dolores "N" quien luego de diversas pruebas obtenidas, fue declarado culpable en Puebla.

Luego de más de dos años, el caso fue esclarecido y se pudo constatar que el acusado ejerció una agresión en agravio del menor.

Los hechos tuvieron lugar el 30 de agosto de 2023 en la Junta Auxiliar de La Resurrección en la ciudad de Puebla, en donde el agresor sometió a la víctima en su propio domicilio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación y brindó la atención legal, médica y psicológica para el menor; Posteriormente, con las pruebas y el testimonio obtenido, se giró una orden de aprehensión contra el sujeto.

Sentencian a ocho años en prisión a Vicente Dolores "N" por el delito de abuso en Puebla

Vicente Dolores "N" continúo su proceso legal hasta que finalmente, este 30 de noviembre de 2025 en audiencia de Juicio Oral, la Fiscalía de Puebla aportó diversas pruebas a través de las cuales el Tribunal de Enjuiciamiento determinó una pena privativa de la libertad.

El hombre deberá pasar ocho años en prisión como castigo, y además tendrá que realizar el pago de la reparación del daño moral y material.

Detienen a presunto abusador de una niña indígena en Huauchinango, Puebla

El pasado 28 de noviembre se logró la detención de Eduardo "N" acusado del abuso a una menor de 11 años de edad originaria de Pahuatlán, Puebla.

La pequeña llegó junto a sus familiares a presentar su denuncia, sin embargo, estuvo tuvo que esperar unos días ya que no se contaba con un traductor de la lengua náhuatl.

Niña Indígena Fue Abusada por su Tío en la Sierra Norte de Puebla

Posteriormente, se recabó la información en donde la menor dijo haber sufrido de abuso por parte de su tío cuando trabajaba la panadería de él.

Las autoridades realizaron las investigaciones correspondientes y debido a las pruebas recabadas, se guió una orden de aprehensión en contra de Eduardo "N" quien finalmente fue detenido en el municipio de Huauchinango.

El caso continúa abierto y en mano de las autoridades competentes, en próximos días se espera más información acerca de las audiencias en dónde se determinará o no la culpabilidad del hombre.

