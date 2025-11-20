Hombre Llevó a una Mujer con Discapacidad a una Casa Abandonada para Abusar de Ella en Puebla

Queda firme la sentencia en contra de un hombre identificado como Feliciano "N" por el delito de violación agravada en contra de una mujer quien padece una enfermedad que limita su funcionalidad motriz, esto en el municipio de Tlaola, Puebla.

De acuerdo a las investigaciones obtenidas por la Fiscalía General del Estado (FGE), la víctima se encontraba durmiendo en una vivienda ubicada en la calle Linda Vista del municipio antes referido, cuando Feliciano "N" entró a su habitación.

El hombre la llevó en contra de su voluntad a una casa abandonada para posteriormente abusar de ella, lamentablemente debido a su discapacidad motriz, la víctima no pudo huir.

Denuncian a hombre por abuso a una mujer con una discapacidad en Tlaola, Puebla

Después de los hechos la mujer presentó una denuncia ante las autoridades por lo cual se dio inicio a una carpeta de investigación por lo hechos sucedidos el 1 de diciembre de 2019.

Posteriormente se llevó a cabo la orden de aprehensión en contra del masculino señalado del delito, quien siguió su proceso legal en el Ministerio Público para posteriormente recibir su resolución sobre su situación legal.

El 31 de octubre de 2024, se dictó una sentencia condenatoria contra Feliciano "N" , sin embargo su defensa apeló la misma por lo que se postergó su condena final.

Sentencian con 15 años a prisión a Feliciano "N" por el delito de violación en Puebla

Este 19 de noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que debido a los argumentos presentados en contra del hombre, se reafirmó la sentencia en su contra.

El Tribunal de Alzada sentenció a Feliciano "N" a pasar 15 años en prisión por el delito de violación agravada en contra de una mujer con una enfermedad que afecta su movilidad.

Las autoridades mencionaron que el proceso se desarrolló conforme a los derechos de ambas partes y sin vulneraciones a garantías procesales, por lo que se logró ratificar la condena impuesta.

