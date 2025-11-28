En Puebla, un hombre identificado como Eduardo "N" originario de Pahuatlán, fue detenido en Huauchinango tras ser señalado como presunto responsable del delito de violación equiparada en agravio de una niña de 11 años de edad, quien es su sobrina.

De acuerdo a las investigaciones recabadas, la menor trabajaba en una panadería ubicada en la comunidad de Atala, perteneciente al municipio de Pahuatlán, misma que es propiedad de su tío, ahora imputado.

En julio del presente año, la pequeña fue abusada por Eduardo "N" al interior de las instalaciones durante la madrugada; Esta agresión, presuntamente, ocurrió nuevamente el pasado 25 de octubre.

Menor de edad sufre presunto abuso por parte de su tío en la Sierra Norte de Puebla

Su tío la habría amenazado para que la menor no le contara a sus familiares acerca de lo sucedido, sin embargo, el terrible hecho salió a la luz y llegó a manos de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de Eduardo "N" de 32 años de edad por el delito de violación equiparada, por lo que agentes especializados comenzaron con las indagatorias correspondientes.

Al caso se sumó personal especializado en trabajo social, médico y psicológico; Además, se necesitó el apoyo de un traductor del municipio de Pahuatlán para poder recabar los testimonios que permitieron obtener datos de prueba.

Eduardo "N" detenido por el presunto abuso en agravio de una menor de 11 años en Pahuatlán, Puebla

Luego de la información obtenida, el Juez de Control otorgó la orden de aprehensión en contra del imputado la cual se llevó a cabo con éxito en el municipio de Huauchinango.

Además, este 25 de noviembre de 2025, el representante social inició las investigaciones correspondientes en el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán de Huauchinango, donde se brindó albergue a la víctima y a sus padres.

Los familiares de la víctima buscan que se haga justicia para la pequeña quien solamente fue a trabajar con su tío con la esperanza de poder ayudarlos económicamente.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) reitero su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, por lo que garantizan que el presunto responsable del crimen, responda por los hechos que se le imputan.

Con información de la Fiscalía General del Estado

