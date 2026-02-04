Muere Policía Municipal en las Regaderas del Dormitorio de la Academia en Puebla

Un elemento de la Policía Municipal de Felipe Ángeles perdió la vida de forma repentina al interior de la Academia Ignacio Zaragoza; el hombre se encontraba en capacitación desde hace un par de meses como parte de su formación en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS).

De acuerdo con las autoridades, el fallecimiento fue consecuencia de un accidente cardiovascular severo, ocurrido en el área de regaderas de su dormitorio.

Descartan fallecimiento de policía de Felipe Ángeles causada por golpes

Primeras versiones de las autoridades ministeriales y de salud, aseguraron que Giovanni "N" se encontraba hospitalizado desde el mes de noviembre, luego de haber sido víctima de agresión en la Academia Ignacio Zaragoza, sin embargo, el Ayuntamiento de Felipe Ángeles desmintió el suceso.

No existió agresión alguna

El elemento de la Policía Municipal de Felipe Ángeles identifcado como Giovanni, se habría desvanecido y finalmente perdió la vida por causas naturales. Así lo confirmó la propia institución mediante un comunicado oficial.

Despiden a Gionanni "N" elemento policial de Felipe Ángeles en Puebla

La UCIPS reiteró que el deceso se derivó de un accidente cardiovascular severo ocurrido en el área de regaderas del dormitorio asignado al elemento policial.

La casa de estudios expresó en su cuenta oficial sus condolencias por la pérdida del elemento policial, resaltando su profesionalismo y calidad humana.

La institución activó sus protocolos de emergencia, brindó acompañamiento institucional permanente y mantuvo comunicación y apoyo directo con la familia del oficial.

