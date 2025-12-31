Detienen a Policía Estatal de Puebla por Presunta Extorsión en Veracruz

Este miércoles 31 de diciembre de 2025 la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) dio a conocer que colaboró con autoridades federales y del estado de Veracruz para lograr la detención de José Miguel “N”, elemento de la Policía Estatal comisionado en la región de Tehuacán.

El uniformado arrestado está acusado por presuntamente cometer extorsión en el municipio de Papantla en Veracruz, demarcación donde fue director de Seguridad Pública.

A través de un comunicado, la SSP Puebla dio a conocer que fue detenido José Miguel “N” comisionado de la Policía Estatal en la región de Tehuacán, acusado de extorsión en el municipio veracruzano de Papantla.

En su informe la dependencia señaló que el presunto delito por el que está acusado el hoy detenido no tiene relación alguna con las actividades que realizaba en la institución.

Asimismo, se activaron los protocolos administrativos correspondientes conforme a la normatividad vigente para evitar que la detención de José Miguel “N” afecte el funcionamiento institucional.

Sentencian a policía que disparó contra adolescente en San Martín Texmelucan, Puebla

El pasado 22 de diciembre se dio a conocer la sentencia de más de 15 años de prisión contra Jonathan Michel “N”, expolicía municipal de San Martín Texmelucan, por tentativa de homicidio calificado contra un adolescente en la demarcación poblana antes mencionada.

El 15 de noviembre de 2020, el hoy sentenciado quien se desempeñaba como policía municipal accionó su arma de cargo contra un adolescente que viajaba acompañado de otro masculino, a bordo de una motocicleta en la carretera a Moyotzingo, en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, causándole lesiones graves que pusieron en peligro su vida y le provocaron paraplejia.

Leonardo Tomé Acusa Negligencia de Policías en San Martín Texmelucan Puebla

Durante el proceso penal se aportaron testimonios, dictámenes periciales y diversos datos de prueba a través de los cuales, el 20 de octubre de 2022, la autoridad judicial le impuso la sentencia antes mencionada, sin embargo, su defensa apeló dicha resolución, siendo confirmada apenas el 22 de diciembre.

