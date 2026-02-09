Balacera en Bar del Centro Histórico de Puebla Deja Dos Lesionados y Un Detenido

Dos personas resultaron lesionadas durante un ataque armado perpetrado en el bar El Chopo ubicado en calle 2 norte a la altura del número 1001 del Centro Histórico de la ciudad de Puebla.

La balacera se registró en el establecimiento ubicado casi en la esquina de la 10 Poniente, donde -a decir de testigos-, al menos un sujeto accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra quienes estaban presentes, esto presuntamente luego de una riña.

Investigan balacera en bar El Chopo del Centro Histórico de Puebla. Foto: N+

Se desatan disparos en el bar El Chopo del Centro Histórico de Puebla; Hay dos lesionados

De inmediato se dio aviso al número de emergencias por lo que paramédicos de Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) arribaron al sitio para atender a las personas heridas y trasladarlas a un hospital cercano, hasta el momento solo han dado a conocer que el saldo que dejó el ataque en el bar El Chopo fueron dos lesionados, aunque se desconoce la gravedad de sus heridas.

Por su parte elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un cerco de seguridad y lograron la detención de una persona luego de varios señalamientos por parte de las personas que atestiguaron la balacera.

Noticia relacionada: Fue Asesinado un Hombre Armado a Bordo de una Camioneta con Reporte de Robo en Puebla

Investigan ataque armado en bar del Centro Histórico de Puebla

Los policías realizaban las primeras indagatorias para recabar datos y resguardar el sitio en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones y acciones legales pertinentes.

Presidenta Municipal Sufre Atentado en la Autopista Amozoc-Perote

Minutos después, agentes de investigación colocaron cintas de restricción para perseverar la escena del crimen y recolectaron los indicios balístico como prueba del delito. A pesar de que las autoridades continuaron con las investigaciones fuera del establecimiento, el bar El Chopo quedó con sellos de clausura temporal mientras que concluyen las indagatorias.

Además, las víctimas quienes se encuentran en el hospital deberán realizar su denuncia correspondiente para que este ataque armado en su contra no quede impune y el agresor pague conforme lo dicta la ley.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS