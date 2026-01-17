Se Desata Balacera Entre Delincuentes y Policías tras Presunto Asalto en Puebla

La mañana de este 17 de enero se reportó una balacera en inmediaciones del Infonavit El Carmen en la ciudad de Puebla, luego de un presunto asalto en una tienda de conveniencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) atendieron el reporte de un robo en dicha sucursal, al llegar los presuntos delincuentes intentaron darse a la fuga y durante su escape detonaron sus armas de fuego.

En la calle Matamoros muy cerca de la Avenida Municipio Libre terminó se la persecución para detener por lo menos a dos de ellos.

Dos hombres fueron detenidos tras un enfrentamiento armado con policías en Puebla

Vecinos de la zona vivieron momentos de tensión al escuchar los disparos pues los policías municipales repelieron la agresión durante la persecución a los sujetos armados quienes trataban de evadir a la autoridad.

Además mencionan que la gente prefirió refugiarse en sus viviendas debido a las detonaciones, uno de los testimonio anónimo mencionó lo siguiente a cámaras de N+.

Tiene como una hora que empezaron a seguirse allá en la Plaza Principal del Infonavit, de ahí arrancaron a correr acá tirando balazos ya tirando balazos.

Durante el intercambio de balazos una camioneta fue alcanzada por un proyectil y su parabrisas trasero quedó totalmente destrozado, pero afortunadamente no había nadie a bordo. En la calle Matamoros en el Infonavit de El Carmen muy cerca de la Avenida Municipio libre aquí en la ciudad de puebla de acuerdo con información trascendida esta banda de sujetos armados habrían perpetrado asalto a tres tiendas de conveniencia en la zona y fue precisamente que se dio la persecución para detener por lo menos a dos de ellos.

Hasta el momento no se reportan lesionados por esta balacera por lo que el saldo únicamente fueron daños materiales. Las autoridades llevaron a los presuntos delincuentes al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente, sin embargo, no han dado a conocer la identidad de los implicados.

Movilización policial en el Infonavit El Carmen, Puebla. Foto: N+

Noticia relacionada: Cuatro Sujetos Asaltan una Joyería en un Centro Comercial de la Ciudad de Puebla

Bala perdida alcanza a un niño de ocho años en el Periférico Ecológico de Puebla

El pasado 12 de enero un niño de ocho años de edad fue víctima de una bala perdida cuando circulaba a bordo de una camioneta con su familia sobre el Periférico Ecológico.

Niño Recibe Bala Perdida A Bordo de una Camioneta en Puebla

Una madre había ido a recoger a sus dos hijos a una práctica de futbol cuando al incorporarse a la vialidad una bala impactó la ventana trasera de su unidad. Lamentablemente ahí se encontraba sentado el niño quien recibió el balazo en uno de sus cachetes.

La bala quedó atorada en su mandíbula por lo que de inmediato fue llevado al hospital por su progenitora y un peatón que pasaba por el lugar de los hechos. Ahora la familia pide justicia por este caso en donde un inocente pudo haber perdido la vida.

Historias recomendadas:

Con información de Héctor Rangel.

MCS