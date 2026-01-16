Cuatro Sujetos Asaltan una Joyería en un Centro Comercial de la Ciudad de Puebla

Fuerte movilización policial la tarde del viernes 16 de enero en el centro comercial Triángulo de las Ánimas, en Puebla capital, luego del reporte de un robo a una joyería al interior del inmueble.

De acuerdo con los primeros informes, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar despliegue de seguridad en la zona.

Cuatro sujetos asaltan “Fancy Joyería” en el centro comercial Triángulo de las Ánimas de Puebla

Según testigos, un grupo de cuatro delincuentes habría ingresado al establecimiento “Fancy Joyería” para cometer el atraco y, al momento de huir, realizaron varias detonaciones de arma de fuego, presuntamente para intimidar a clientes y empleados, así como para evitar ser detenidos.

Tras el reporte, la zona fue resguardada por las corporaciones policiacas, mientras se implementaron recorridos en los alrededores para ubicar a los responsables.

Una mujer presentó crisis nerviosa. Más tarde, también arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las primeras diligencias e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo y determinar el monto de lo sustraído.

Hasta el momento, no se ha informado si hay personas detenidas, por lo que se espera que en las próximas horas las autoridades brinden mayor información sobre este hecho.

En el lugar una mujer sufrió una crisis nerviosa. Foto: N+

Mujeres graban momento en que son asaltadas en zona de Los Fuertes de Puebla

Momentos de tensión vivió una familia cuando pretendía disfrutar de un picnic en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe en la ciudad de Puebla; Dos mujeres y una niña fueron víctimas de un asalto por parte de unos jóvenes que pasaban por el lugar.

En las imágenes se ve a dos sujetos aproximándose a lo lejos, uno de ellos portaba una sudadera azul con una línea roja y pantalón de mezclilla azul con tenis negros, mientras que el otro vestía con una playera negra, un jeans oscuro y tennis blancos.

Asaltan a Dos Mujeres durante un Picnic en Los Fuertes de Puebla

Los sujetos simularon que solo caminaban al lado de ellas, pero en cuestión de segundos, las despojaron de sus celulares, incluso uno de ellos empujó a la madre a pesar de que tenía a su hija menor en brazos.

