Chofer de Taxi por Aplicación Evitó que Tres Asaltantes Armados le Robaran el Coche en Puebla

Momentos de terror vivió el conductor del taxi de plataforma cuando tres delincuentes intentaron despojarlo de su vehículo en inmediaciones de Ciudad Judicial, en Puebla capital.

De acuerdo con el testimonio del afectado, presuntos asaltantes lo amenazaron a punta de pistola y con un taser, exigiendo se detuviera para consumar el robo. Todo quedó registrado en la cámara instalado en el interior del vehículo.

Momento del Intento de Asalto a Conductor de Uber en Ciudad Judicial

En total eran dos hombres y una mujer quienes intentaron robar el auto del conductor de Uber.

Todo el camino fue normal (...) incluso me estaban cayendo bien. Ya llegando al punto de finalización de viaje sacan los pistolas.

Operador de Uber es amenazado con pistolas para despojarlo de su auto en Ciudad Judicial

De acuerdo con la videograbación, el hombre reaccionó con rapidez y valentía; aceleró la unidad y realizó frenados bruscos, lo que le permitió desorientar a los agresores y evitar el asalto.

Tras lograr escapar, el conductor se alejó de la zona y solicitó apoyo a las autoridades, quienes iniciaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables.

Sí me pegaron muy feo (...) solo se robaron mi cartera y las llaves del vehículo. Estaban a punto de secuestrarme, yo la verdad tengo mucho miedo de eso y pues pude hacer lo poco que tenía bajo mi control que fue acelerar a fondo.

Buscan a responsables de intento de asalto a chofer de transporte por aplicación en Puebla

Este hecho captado en video ha generado preocupación entre conductores de plataformas, quienes denuncian que los intentos de asalto en esa zona son frecuentes.

Cabe resaltar que aunque la grabación está fechada con 2024, esto ocurrió por la desconfiguración de la cámara con la señal de internet.

Con información de Franco Arteaga

JAPR