Cuatro Adultos y un Menor Asaltaron una Gasolinera en Puebla y Trataron de Escapar en un Taxi

En las útlimas horas el Gobierno de la Ciudad de Puebla logró la detención de cinco personas en calles del Centro Histórico, luego de que presuntamente asaltaron con violencia una gasolinera de la colonia Santa Cruz Los Ángeles.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SCC), se encontraban en el despliegue territorial con autoridades federales y estatales, cuando fueron alertados al respecto de un robo que acababa de ocurrir.

Detiene Policía Municipal de Puebla a cinco presuntos asaltantes de una gasolinera

Gracias a la reacción inmediata se logró identificar un auto de alquiler que abordaron los presuntos responsables para huir del lugar. En seguimiento, los uniformados municipales dieron alcance al taxi, en calles del Centro Histórico.

En el primer cuadro de la ciudad se realizó la detención de los 5 tripulantes de la unidad, así como el aseguramiento de un arma de fuego, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Cinco detenidos por robo a comercio en la colonia Santa Cruz Los Ángeles

Se trata de Santiago “N”, de 18 años de edad, quien cuenta con registros por delitos de robo a transeúnte, a comercio y a usuario de transporte público; Mario “N”, de 25 años de edad, con registros por delitos contra la salud; Oscar “N”, de 37 años de edad; Luis “N”, de 18 años de edad, con registros por delitos contra la salud, así como un adolescente menor de edad.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, por el delito de robo a comercio con violencia, junto con el vehículo asegurado, y los indicios recuperados.

