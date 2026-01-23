Cae "El Ratón", Presunto Asesino de Comensal durante Asalto a una Taquería de Puebla

Luego de 13 días del asesinato de un comensal en la taquería "El Asadito" ubicada en el municipio de Amozoc, la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó la detención de uno de los presuntos implicados en el asalto y homicidio, se trata de Pablo "N" conocido como "El Ratón".

La noche del 10 de enero se difundió el video en donde se muestra el momento exacto en el que un grupo de hombres irrumpe el establecimiento para llevarse las ganancias del día y las pertenencias de los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.

El hecho se tornó aún más violento cuando uno de los asaltantes disparó en contra de dos comensales, dejando sin vida a uno de ellos. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales y estremeció a la sociedad, quiene exigieron se hiciera justicia.

Pablo "N" alias "El Ratón" detenido tras homicidio de un cliente en taquería de Puebla

Este 23 de enero las autoridades dieron a conocer que un hombre había sido detenido gracias a las pruebas obtenidas; Luego de las labores de campo y gabinete, los agentes investigadores identificaron a Pablo "N" como uno de los presuntos participantes en el homicidio y asalto ocurrido en Amozoc.

Pablo "N" de 22 años de edad alias "El Ratón" también estaría relacionado con una importante banda delictiva, por lo que e obtuvo una orden de aprehensión la cual fue ejecutada con éxito. De acuerdo a las autoridades, el hoy imputado presuntamente despojó de sus pertenencias a uno de los clientes y posteriormente le disparó, provocándole la muerte.

En tanto a los dos presuntos cómplices del detenido, no han dado información sobre su identidad y paradero, no obstante, se espera que con la detención de "El Ratón" se logren obtener más datos para poder aprehenderlos.

