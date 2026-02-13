¿Qué Autos Sí Circulan Mañana 14 de Febrero Si Sigue la Contingencia? Exentos en CDMX y Edomex

Este sábado se festeja el Día del Amor y la Amistad, pero es posible que mucho no puedan celebrarlo debido a la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula, por eso acá te decimos qué autos sí circulan el día de mañana 14 de febrero 2026, para que sepas exactamente qué carros y terminación de placas están exentas del programa de restricción vehicular sabatino en CDMX y Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se vio en la necesidad de activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y el Estado de México. Por eso, de momento está activo el Doble No Circula, pero en una nota ya te adelantamos si habrá Doble Hoy No Circula sabatino 14 de febrero 2026.

¿Qué carros sí circulan hoy 14 de febrero 2026?

A la espera de que la CAMe confirme si sigue o se levanta la contingencia en CDMX y el Estado de México, los autos que sí circulan este sábado 14 de febrero, en caso de que aún haya doble restricción son los siguientes:

Tractores agrícolas.

Maquinaria de construcción.

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Carros de personas con discapacidad, que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Si la CAMe suspende la Contingencia Ambiental, los carros que van a poder circular este sábado de San Valentín en el Valle de México son estos:

Carros con holograma cero y doble cero.

Tractores agrícolas.

Maquinaria de construcción.

Motocicletas.

Autos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Carros de personas con discapacidad, que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

¿Qué terminación de placas sí circula hoy 14 de febrero 2026?

Durante las próximas horas, la CAMe será la encargada de confirmar qué placas y engomados sí van a poder transitar en la Ciudad de México y el Edomex, pero en caso de que se levante la contingencia, queda de la siguiente forma:

Circulan vehículos con holograma 1 y placas NON: 1, 3, 5, 7 y 9.

Para estar informado de si la CAMe mantiene o suspende el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden con respecto a la Contingencia Ambiental y la calidad del aire en el Valle de México

