Paro en Poder Judicial de CDMX Hoy: Rutas Alternas por Protesta de Trabajadores este Viernes

Este viernes, 13 de febrero de 2026, hay paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos las rutas alternas por protesta de trabajadores en calles de la capital del país.

Se trata de trabajadores del Sindicato Único del Poder Judicial, quienes exigen:

Libertad sindical y que se repitan las elecciones para elegir al nuevo secretario General y al Comité Ejecutivo Central del Sindicato.

Durante la manifestación se registró una riña, los inconformes lanzaron objetos hacia el edificio del Poder Judicial, en Niños Héroes. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardan la zona.

Video: Trabajadores del Poder Judicial Realizan Bloque en Niños Héroes, CDMX

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 6 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 20 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Rutas alternas por protesta de trabajadores del Poder Judicial

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes Sindicato Único del Poder Judicial protestan en:

Ciudad Judicial, ubicada en Avenida Niños Héroes, alcaldía Cuauhtémoc, así como otras sedes del Poder Judicial de la CDMX.

Las alternativas viales para evitar el bloqueo son: Doctor Vértiz o Avenida Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar lar rutas alternas.

