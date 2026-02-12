¿Qué Debo Saber ante el Brote de Sarampión en México en 2026? Edades, Vacuna y Datos Clave

El sarampión es un virus altamente contagioso que se transmite por vía respiratoria, por lo que el Gobierno de México ha intensificado la campaña de vacunación.

Misael Hernández, coordinador de Epidemiología de IMSS Bienestar, explicó que el sarampión se contagia de persona a persona, a través de las gotitas de saliva y normalmente causa un cuadro clínico que va del malestar general, fiebre, ronchitas en la piel, y puede haber escurrimiento nasal, ojos rojos.

El especialista de IMSS Bienestar recomendó a la población acudir al médico ante cualquier síntoma, y no automedicarse.

Cuando aparecen las ronchitas, cuatro días antes, tiene la capacidad esa persona de contagiar a otras personas y no darse cuenta porque no tiene las ronchitas, y también 4 días después de que las ronchitas aparecen es cuando hay virus en el cuerpo, respiro, toso, me río y esos virus en la saliva salen y contagian a otras personas.

Medidas de prevención contra el sarampión

La medida de prevención más eficaz es la vacunación, así como el uso de cubrebocas, y en caso de que te contagies, el aislamiento, indicó el especialista.

Las personas que tengan gripe, fiebre o ronchitas, usar cubrebocas, eso mitiga o disminuye un poquito el riesgo, cuando ya tengas sarampión, hay que tomar, al menos, una semana o siete días de descanso, de aislamiento en su casa para evitar más contagios”.

Misael Hernández, coordinador de Epidemiología de IMSS Bienestar, reiteró que si las personas cuentan ya con dos dosis de vacunas o tienen más de 50 años, no es necesario revacunarse.

Estos estudios son parte de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que hace el Instituto Nacional de Salud Pública y es parte de una evaluación que hacen de las acciones y los programas preventivos que hay en México, ven la cobertura de vacunación y a propósito hacen el estudio con un muestreo representativo, para poder valorar qué tan efectiva está siendo la vacunación o qué tan protegida está la población para ciertos virus, podemos nosotros a través de un estudio científico ver de una manera más objetiva como está la protección contra algunos virus.

Llamó a estar tranquilos, porque una vez vacunados, la inmunidad dura toda la vida.

Edades de vacunación contra sarampión:

Niñas y niños de 6 meses: Una dosis cero.

Niñas y niños de 12 a 18 meses: Completar su esquema 1ra y 2da dosis.

Personas de 10 a 49 años, una dosis de refuerzo.

Personas de 50 años y más, no aplica.

Mujeres embarazadas no se pueden vacunar.

