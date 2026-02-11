Diagrama para Saber si Debes Vacunarte contra Sarampión o no; Por Edades y Años de Nacimiento

Si aún no te queda claro si estás entre los grupos de edad que se deben de poner la vacuna contra el sarampión, sigue leyendo. El Gobierno de México desplegó una intensa campaña de inmunización en todo el país, para evitar la propagación del virus que ya ha cobrado la vida de 28 personas y suma 9,187 casos confirmados en todo el país, hasta este 11 de febrero.

El secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, dio a conocer que el brote inició en el estado de Chihuahua, y entre los estados que acumulan más casos está Jalisco, Colima, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

Si tú o alguien en tu familia presenta algún síntoma, pero no tienes claro si es sarampión o varicela, te explicamos las principales diferencias, además de aclarar qué pasa si te dio sarampión de niño, ¿es posible que te vuelva a dar?

Por el contrario si estás resuelto a ir a vacunarte, pero aún no sabes dónde se ubican los módulos, te compartimos el listado con los 263 puestos de vacunación instalados en CDMX para inmunizar a la población de las 16 alcaldías.

Recuerda que el sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, que se puede adquirir a cualquier edad, incluso en la vida adulta, si una persona no la padeció durante su infancia. Ésta se contagia a través de gotitas invisibles que salen de la nariz y boca de personas enfermas.

Video: Dudas Sobre Vacuna contra Sarampión: Número para Solicitar Información

¿Debes vacunarte contra sarampión o no? Diagrama por edades y años de nacimiento

Dado el interés que genera entre la población, en N+ te compartimos un diagrama para explicarte quiénes sí o sí se deben vacunar en este 2026. Información que más tarde fue replicada por la Secretaría de Salud Federal, quien a través de sus redes sociales también publicó un diagrama para resolver de forma visual las dudas de la población.

Entonces, ¿quiénes sí se deben de vacunar contra el sarampión?

Tal como te dimos a conocer, si naciste en el intervalo entre 1957 y 1989 o en el periodo entre 1990 y 2006 estás entre los grupos de población que deberían inmunizarse contra el sarampión.

Ahora bien, para saber si es necesario vacunarte debes responder a la siguiente interrogante: ¿te dio sarampión?, si la respuesta es sí: no necesitas vacuna. Sin embargo, si la respuesta es no, o no estás seguro debes reflexionar sobre la siguiente cuestión: "¿ya fuiste vacunado en el pasado?

Una vez que conoces la respuesta a esa interrogante puedes saber si es necesario ponerte la vacuna; si únicamente recibiste una dosis, sí debes vacunarte, lo mismo que si no estás seguro de haber sido inmunizado en tu niñez.

¿Quiénes no deben vacunarse?

Tras conocer quiénes sí deben acudir a los Módulos de Vacunación, es momento de explorar quiénes no es necesario que acudan a inmunizarse e incluso podrían ser rechazados:

Aquellas personas que nacieron antes de 1957, dado que adquieren inmunidad natural

Si ya recibiste dos dosis de la vacuna contra el sarampión

La Secretaría de Salud también informó que las personas embarazadas o aquellas personas que sufren de alguna enfermedad crónica deberían consultar a su médicos antes de aplicarse el biológico.

La dependencia fue enfática en aclarar que México cuenta con las vacunas suficientes contra el sarampión para inmunizar a la población, por lo que pidió acudir a alguno de los módulos que te quedan más cerca.

