¿Cuál Es la Diferencia entre Sarampión, Varicela y Rubéola? Síntomas y Tipos de Vacuna

México mantiene activa una intensa jornada de vacunación ante un nuevo brote de sarampión, pero ¿cuáles son las diferencias con la varicela o la rubéola?, en N+ te damos a conocer los síntomas principales para distinguir entre estos padecimientos.

Además, exploramos cuáles son los tipos de vacuna que están poniendo en los módulos de vacunación en México, para proteger tanto a niños como adultos.

De hecho, en una nota anterior ya te explicamos a qué edad debe aplicarse la vacuna, además de revisar quiénes no deben ponerse el biológico y por ende son rechazados de los Módulos de inmunización.

Ante la duda sobre la capacidad de vacunación para toda la población que lo requiere, la Secretaría de Salud del Gobierno de México explicó que cuenta con vacunas suficientes contra el sarampión para los próximos dos años.

Video: Sarampión, Altamente Contagioso: Datos Sobre la Enfermedad y la Vacunación

Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre sarampión, varicela y rubéola? Síntomas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que para establecer el diagnóstico probable y diferencial, es necesario conocer algunas características clínicas que las distinguen, tales como: periodo de ubicación, periodo de contagiosidad y características de morfología, distribución y duración.

Vale la pena explorar entre los principales síntomas de cada una de las enfermedades para poder distinguir entre estos padecimientos, por lo que primero abordaremos el sarampión:

Sarampión

Se trata de una enfermedad que se transmite por gotitas de saliva de una persona enferma que tose o estornuda. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una de las principales causas de muerte en niños.

Al ser altamente contagiosa, se puede adquirir a cualquier edad, incluso en la vida adulta si una persona no la padeció en la infancia.

Síntomas del sarampión

Fiebre de hasta 40°C por lo menos tres días

Tos

Congestión Nasal

Ojos irritados o conjuntivitis

Manchas pequeñas dentro de la boca

Erupción en la piel, que comienza en la cara y se extiende al cuerpo y dura entre cinco y seis días.

Tiempo de Incubación

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), suele aparecer entre 10 y 14 días después de la exposición del virus. Y sí, el síntoma más visible es la erupción cutánea.

Mientras que el IMSS indica que el periodo de contagio es de 4 días antes y 4 días después de la aparición de la erupción.

Video: ¿Quiénes Deben Vacunarse contra el Sarampión y Quiénes No Tienen que Recibir la Dosis?

Varicela

Es igual de contagiosa que el sarampión, a diferencia de que es muy común padecerla en la niñez. Se contrae al tocar el líquido de las ampollas de una persona enferma, o a través del contacto de su saliva o flujo nasal.

Es causada por el virus varicela-zoster y el periodo de mayor contagio va de uno o dos días antes de que aparezcan las ampollas, hasta que se hayan formado las costras.

La mayoría de las personas sólo padece la varicela una vez en la vida, sin embargo el virus permanece en el organismo después de la infección inicial y puede regresar en años posteriores en forma de herpes zoster, como consecuencia de un sistema inmunológico debilitado.

De acuerdo con la OMS, la varicela suele ser más frecuente en invierno y primavera, con brotes cada 2 o 5 años.

Síntomas de la Varicela

Fiebre

Dolor de cabeza

Cansancio

Debilidad

Erupciones en la piel en forma de ampollas llenas de líquido que se secan forman una costra

Pérdida de apetito

Periodo de incubación

De hecho, el tiempo que transcurre desde la exposición al virus hasta la aparición de la erupción (es decir, el periodo de ubicación) suele ser de 14 a 16 días.

Y su tiempo promedio de duración es de 10 a 21 días.

A diferencia del sarampión, las personas no vacunadas que se contagian de varicela pueden tener hasta 300 lesiones. Y el periodo de mayor contagios suele ser en el Día 1 o 2, así como en el 4 o 5.

Video: ¿Dónde Hay Vacunación contra Sarampión? Módulos y Puntos con Horario Extendido en CDMX

Rubéola

Tal como las otras dos, se trata de una enfermedad vírica muy contagiosa que se propaga con facilidad cuando una persona infectada tose o estornuda. La OMS indica que la mayoría de personas adultas que se contagian presentan fiebre baja y erupciones en la piel.

Síntomas de la Rubéola

Esta enfermedad se manifiesta con distintas intensidades en niños y adultos. Una vez contraída la infección, el virus se disemina por todo el organismo en aproximadamente 5 a 7 días.

Niños:

Erupciones en la piel

Fiebre menor a 39°C

Náuseas

Conjuntivitis Leve

Inflación de los ganglios linfáticos en la parte posterior de las orejas y el cuello

Adultos

En su mayoría mujeres

Pueden parecer artritis

Dolores articulares

La OMS indicó que las erupciones en la piel se observan en un 50 por ciento y 80 por ciento de los casos que permanecen de 1 a 3 días. Suelen aparecer primero en la cara y cuello antes de avanzar hacia los pies.

Tiempo de incubación

Una vez que una persona contrae el virus, éste se disemina por el organismo en alrededor de 5 a 7 días. Mientras que los síntomas aparecen de 2 a 3 semanas después de haber estado expuesto a la rubéola.

El período más contagioso suele ser de 1 a 5 días después de la aparición de erupciones.

Video: Dudas Sobre Vacuna contra Sarampión: Número para Solicitar Información

¿Qué tipos de vacunas se aplican en México este 2026?

La Secretaría de Salud del Gobierno de México ha hecho un extenso llamado a la población a vacunarse contra el sarampión, dado el brote que vive el país. Además de dar a conocer cuáles son los tipos de vacuna que se aplican en los Módulos de Vacunación en México en 2026.

Vacuna Triple Viral (SRP)

Se aplica en la infancia como parte del esquema básico

Protege contra sarampión, rubéola y paperas

Vacuna Doble Viral (SR)

Dirigida a personas adolescentes y adultas

Recomendada para quienes no han recibido ninguna vacuna o no tienen certeza de habérsela aplicado.

Dado que la campaña de vacunación está en marcha, te decimos qué pasa si te vacunaron de Niño, ¿te la Debes Poner Otra Vez?

Historias Recomendadas



