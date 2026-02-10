Vacuna de Sarampión Cerca de Mí Hoy: ¿Dónde Están los 263 Módulos en CDMX? Aquí los Puntos

México se mantiene atento ante el brote de sarampión que ya ha cobrado la vida de por lo menos 28 personas en lo que va de este año, de los cuales un caso corresponde a la Ciudad de México. De ahí, el llamado a la población a inmunizarse, por lo que N+ te compartimos dónde están los módulos de vacunación en CDMX, y cómo ubicar los que están cerca de ti.

En alerta por la propagación de este virus, la Ciudad de México desplegó un operativo de vacunación contra el sarampión, que tiene por objetivo interrumpir la transmisión del virus y proteger a las poblaciones más vulnerables. Hasta el momento hay 184 casos en la capital, confirmó la secretaría de Salud de Ciudad de México, Nadine Gasman.

Dado que algunas personas no están seguras si fueron inmunizadas en su infancia, ya te explicamos cómo saber si tienes la vacuna contra el sarampión, además de aclarar en qué casos no se debe aplicar el biológico pese a rebrote de la enfermedad.

Si bien la recomendación para acudir a los Módulos de Vacunación es para personas de 0 a 49 años, te adelantamos qué grupos prioritarios deben inmunizarse.

Video: Así Van los Casos de Sarampión en México: ¿Cuál Es el Estados con Más Casos?

¿Dónde están poniendo la vacuna contra el sarampión?

Para dar certeza a la población, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada puso en marcha una campaña de vacunación en las 16 alcaldías que contempla a mil 500 vacunadores organizados en 500 brigadas, además de mantener abiertos los 300 centros de salud de la ciudad, a cargo del IMSS Bienestar.

Tanto para aquellos que se pueden desplazar por sí mismos, como quienes deben recibir la inmunización a domicilio, habrá brigadas en puntos fijos de la ciudad, así como recorridos territoriales.

Historia Relacioanda ¿Quién es la Primera Persona Confirmada Muerta por Sarampión en CDMX? Esto Se Sabe

¿Dónde se están los 263 módulos de vacunación contra sarampión CDMX? Link para consultar por alcaldía

Por lo que en apoyo a la población hay 21 módulos con horarios de 09:00 y 23:00 horas, así como en el transporte público y la Central de Abasto. Aunque no son los únicos, para acercar la inmunización contra el sarampión también se han instalado puestos emergentes en parques y plazas públicas.

Lista de Módulos con horario extendido en CDMX

Parque de la Bombilla

Estación del Cablebús Vasco de Quiroga

Parque Jardín Hidalgo

Alameda Norte

Parque La Postal

Parque de los Venados

Centro de Coyoacán

Mercado Verde

Bellas Artes

Ángel de la Independencia

Módulo Central de Emergencias

Mercado Rosas Torres

Jardín Hidalgo en Cuautepec

Deportivo Carmen Serán

La Basílica de Guadalupe

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosko San Felipe de Jesús

Deportivo hermanos Galeana

Además, hay un listado completo que se puede consultar gratis en internet con la dirección exacta y horario de atención de cada uno de los 263 módulos de vacunación en Ciudad de México. En el formato podrás ubicar los siguientes datos:

Alcaldía

Fijo o móvil

Días y Horario de Atención

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Una vez que ubicaste tu módulo de vacunación, es importante que rectifiques si te encuentras entre las personas en edad de vacunarse contra el sarampión y qué dosis debes recibir, según la Secretaría de Salud Pública local.

Niñas y niños de 6 meses: una dosis cero.

Niñas y niños de 12 a 18 meses: completar su esquema 1ra y 2da dosis.

Personas de 10 a 49 años, una dosis de refuerzo.

De acuerdo con la autoridad local, no se vacuna a personas de 50 años y más, ni tampoco a embarazadas.

Video: Vacunas Sarampion Metro CDMX Estaciones Lineas Fechas

¿Cuáles son los síntomas para detectar si padeces sarampión?

Dado el interés que ha generado este tema entre la población y la alta demanda de dosis de vacuna contra el Sarampión, el secretario de Salud Federal, David Kershenobich, señaló que la vacunación contra el sarampión está dirigida prioritariamente a personas de entre seis meses y 49 años de edad.

El sarampión inicia con síntomas generales similares a los de una gripe y el sarpullido aparece días después, por lo que se recomienda el uso de cubrebocas.

Historias Recomendadas



