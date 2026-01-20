Vacuna contra el Sarampión en México: ¿Qué Grupos Prioritarios Deben Inmunizarse?

Ante el actual brote de sarampión en México, el gobierno federal ha redoblado la vacunación entre grupos de atención prioritaria. Te explicamos quiénes deben recibir la vacuna contra esta enfermedad contagiosa.

Las 32 entidades federativas de México han presentado casos de sarampión durante el actual brote.

México refuerza vacunación contra el sarampión ante brote

Durante la conferencia mañanera del 20 de enero, el secretario de Salud, David Kershenobich abordó el actual brote de sarampión que atraviesa el país. El funcionario señaló que México pidió ante la OPS una prórroga de dos meses para mantener la certificación que le acredita como país libre de sarampión.

Además, el secretario señaló que México tiene disponibles 23 millones 529 mil vacunas contra el virus. Y añadió:

Tenemos el número suficiente para vacunas, para los próximos 2 años, para seguir avanzando en la vacunación de toda la población.

¿Cuántos casos confirmados de sarampión hay en México?

El actual brote de sarampión ya abarca las 32 entidades federativas del país. Entre 2025 y 2026 se han confirmado 7 mil 168 casos de sarampión, según datos del gobierno federal.

El primer caso del actual brote se registró durante la quinta semana del 2025. Desde entonces, Chihuahua ha sido el estado más golpeado por el virus, con 5 mil 595 casos confirmados.

También es la entidad con mayor letalidad, con 21 defunciones. En las primeras dos semanas del 2026, en México se han confirmado 613 casos de sarampión.

¿Qué grupos deben vacunarse con prioridad?

En conferencia, el secretario David Kershenobich señaló que los grupos prioritarios para la vacunación son:

Niñas y niños de un año y de hasta 18 meses.

La población rezagada que no haya recibido la vacuna con anterioridad, de 2 a 9 años.

Personal de salud.

Personal educativo.

Trabajadores agrícolas, con amplia movilidad por el país.

A estos grupos se debe añadir el que conforma la llamada “dosis cero”. Al respecto, el secretario de Salud señaló que se aplicará la vacuna a menores de entre 6 meses y 11 meses de edad.

Tomamos la decisión de la aplicación de una ‘dosis cero’ a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad. ¿Por qué la “dosis cero”? Para no esperarnos hasta que tiene un año.

En México se aplica a los bebés de un año la vacuna triple viral, hecha con virus vivos atenuados, que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis. Comúnmente la segunda dosis de esta vacuna se aplica a los 6 años de edad o al ingresar a la escuela primaria.

