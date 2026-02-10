¿Quiénes Sí Pueden Vacunarse contra el Sarampión en Jalisco y Quiénes No?

El Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que las personas asumen que ya tienen el esquema de vacunación completo contra el sarampión desde hace años, sin embargo, aclaró que es necesario vacunarse en la actualidad, ya que no significa un daño, sino una protección adicional.

No pasa nada negativo, pero sí positivo porque refuerza, y este escenario lo hemos visto con mucha frecuencia. No recuerdo si tengo mis dos dosis, no recuerdo si iba con ella, a mis niños, y no encuentro la cartilla de vacunación o cartilla de salud, qué puedo hacer, vacunarlo es un refuerzo muy válido Héctor Raúl Pérez Gómez, Secretario de Salud de Jalisco

¿Quiénes sí pueden vacunarse contra el sarampión?

Bebés de 6 meses de edad.

de 6 meses de edad. Adultos de hasta 49 años que no tengan comprobante de vacunación o esquema completo.

de hasta 49 años que no tengan comprobante de vacunación o esquema completo. Niños, niñas y adolescentes que no tengan el esquema de vacunación completo.

¿Quiénes no deben vacunarse contra el sarampión?

Quienes hayan tenido reacción alérgica grave a una vacuna SRP previa.

grave a una vacuna SRP previa. Mujeres embarazadas .

. Personas con inmunosupresión grave o tratamientos altamente inmunosupresores.

grave o tratamientos altamente inmunosupresores. En casos especiales, un médico decidirá el mejor momento para vacunarse.

Por último, las autoridades de la salud reiteran el llamado a que ante cualquier síntoma relacionado con el sarampión, como fiebre, tos, escurrimiento nasal o manchas en la piel, es necesario acudir de inmediato con su médico.

