Inicio Monterrey ¿Dónde Vacunarse contra el Sarampión en Nuevo León? Módulos Especiales del 9 al 14 de Febrero

¿Dónde Vacunarse contra el Sarampión en Nuevo León? Módulos Especiales del 9 al 14 de Febrero

|

N+

-

Esta semana habrá módulos especiales para vacunarse contra el sarampión, neumococo e influenza, en los diferente municipios de Nuevo León. Aquí te compartimos dónde, cuándo y a en qué horario será

Vacuna contra el sarampión

El sarampión se previene principalmente con la vacunación. Foto: N+

COMPARTE:

La Secretaría de Salud de Nuevo León continuará con la aplicación de vacunas contra el sarampión, la influenza y neumococo en los diferentes municipios del estado. Ademas de los centros de salud, habrá módulos de vacunación disponibles del 9 al 14 de febrero de 2026.

Noticia relacionada: Confirman 2 Casos Más de Sarampión en Nuevo León; Suman 10 en Este 2026

Habrá vacunas para bebés desde los 6 meses hasta niños de 6 años de edad, quienes son los más vulnerables al virus del sarampión. Además, se podrán vacunas personas de 10 a 49 años que no recuerden haberse puesto la dosis en su infancia o que no tienen esquema completo. Para los menores de 6 años se aplicarán las siguientes dosis:

  • Dosis 0: para bebés de 6 a 11 meses. (No sustituye a la dosis 1).
  • Dosis 1: para niñas y niños de 12 meses.
  • Dosis 2: para niñas y niños de 18 meses (si nacieron después de julio de 2020).
  • Dosis 2: a los 6 años (si nacieron antes de julio de 2020) y se puede adelantar desde los 2 años.

Sí aún tú o tus niños y niñas no se han vacunado, puedes acudir del 9 al 14 de febrero a los módulos especiales que encontrarás en la siguiente lista. Aquí te compartimos la dirección, la fecha y el horario en el que estarán para que puedas acudir con tiempo al módulo de vacunación más cercano.

Módulos de vacunación en Nuevo León por municipio

    Módulos de vacunación en Monterrey

    • C.S.U. Nueva Morelos: Nuevo México y Fidel Velázquez. El 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • CENDI 5: 1 de Mayo 1116, colonia Burócratas Municipales. El 9 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

    Módulos de vacunación en San Nicolás

    • Estación Metrorrey Universidad: Universidad s/n, Ciudad Universitaria. Del 9 al 13 de febrero, de 10:00 a 14:30 horas.
    • Ave Tlachicuerías: Cruz con calle de Lima, colonia Residencial Santo Domingo. El 12 de febrero de 15:00 a 18:00 horas.

    Módulos de vacunación en Apodaca

    • DIF Paseo de Santa Rosa: Paseo de Santa Rosa s/n, colonia Santa Rosa. El 12 de febrero de 08:00 a 12:00 horas.

    Módulos de vacunación en San Pedro

    Presidencia Municipal: Juárez s/n, colonia Centro. El 11 de febrero de 11:00 a 13:00 horas.

    Módulos de vacunación en Guadalupe

    • Bodega Aurrera Tierra Propia: Jardines de la Silla Manzana, colonia Tierra Propia. Del 10 al 12 de febrero de 09:00 a 13:30 horas.

    Módulos de vacunación en Escobedo

    • UNEME Escobedo: colonia Joyas de Anáhuac. Del 9 al 13 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
    • Estación Metrorrey Sendero: Carretera a Colombia s/n, colonia Joyas de Anáhuac. Del 9 al 13 de febrero de 10:00 a 14:30 horas.

    Módulos de vacunación en Santiago

    • Abarrotes Angélica: Manuel Tamez 108, colonia Cercado Centro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Abarrotes Sauceda: Carretera Cola de Caballo s/n, colonia La Cieneguilla. El 9 de febrero de 09:00 a 13:30 horas.

    Módulos de vacunación en Pesquería

    • Plaza Cantoral 2do Sector: Roberto Cantoral s/n, colonia Cantoral. El 10 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
    • Jardín de Niños Juan Sánchez Silva: Severiano Briseño, colonia El Cantoral. El 11 de febrero de 09:00 a 11:00 horas.
    • Escuela Primaria Eugenio del Hoyo: Río Santa Catarina 901, Colinas del Aeropuerto. El 11 de febrero de 12:30 a 15:30 horas.

    Módulos de vacunación en García

    • Cancha de Básquetbol: 8 s/n, colonia Las Brisas Oriente. El 10 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
    • Parque de Juegos: Real de Lincoln s/n, colonia Real de Lincoln. El 11 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
    • Segundo Mini Parque: Tinos s/n, colonia Valle de Lincoln, Sector Minas. El 12 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
    • Salón Verde: Pedro Vélez s/n, colonia La Ventura. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

    Módulos de vacunación en Cadereyta

    • DIF Valle del Roble: Av. Del Olmo s/n, colonia Valle del Roble. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

    Módulos de vacunación en Linares

    • Súper Misión Díaz Ordaz: Pablo Salce s/n, colonia Centro. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Súper Misión Petaca: Adolfo Prieto s/n, colonia Petaca. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Súper Misión Calzada: Modesto Galván Cantú s/n, colonia Calzada. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Súper Misión Villegas: Amado Nervo s/n, colonia Villegas. Del 9 al 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Plaza El Cerrito: Av. Nogales s/n, colonia El Cerrito. El 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

    Módulos de vacunación en Montemorelos

    • C.S.R. El Galeme: calle Principal s/n, colonia El Galeme. El 9 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
    • C.S.R. San Agustín: calle Principal s/n, colonia San Agustín. El 9 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
    • Ejido La Purísima: calle Principal s/n, colonia Ejido La Purísima. El 10 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
    • La Misión: Supermercados Av. Libertad 601, colonia Del Maestro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Bodega Aurrera: Simón Bolívar 1201, colonia Mexiquito. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Guardería Mamá Chuy: Progreso s/n, colonia Centro. El 13 de febrero de 13:00 a 15:00 horas.

    Módulos de vacunación en Sabinas Hidalgo

    Súper Comercial González: Eulogio Reyes 110, colonia Bella Vista. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

    Módulos de vacunación en Lampazos

    • C.S.U. La Loma: Juan I. Ramón 601, colonia Centro. Del 9 al 13 de febrero de 09:00 a 14:30 horas.

    Módulos de vacunación en Galeana

    • Salón Ejidal: Localidad Samaniego y La Becerra. El 9 de febrero de 13:30 a 14:30 horas.
    • Salón Ejidal: Localidad del Rucio. El 12 de febrero de 10:00 a 12:30 horas.
    • San Ignacio de Texas: Localidad de Margaritas. El 13 de febrero de 08:00 a 16:00 horas.
    • Salón Ejidal: Localidad La Esmeralda. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

    Módulos de vacunación en Doctor Coss

    • Telebachillerato Doctor Coss: Rayón entre Francisco I. Madero y Obregón. El 9 de febrero de 09:00 a 12:00 horas.

    Módulos de vacunación en China

    • Escuela Ruperto Martínez: Corregidora 702. El 11 de febrero de 10:00 a 12:00 horas.

    Módulos de vacunación en Bustamante

    • Plaza Principal: Alameda s/n, colonia Centro. Los días 9 y 13 de enero de 09:00 a 14:00 horas.

    Módulos de vacunación en Anáhuac

    • Mercado: Alfonso Martínez Domínguez s/n, colonia Centro. E 10 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • Bodega Aurrera: Carretera Monterrey-Colombia s/n, colonia Obrera. El 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
    • CESSA Anáhuac: Hidalgo s/n, Centro. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:30 horas.

    Módulos de vacunación en Allende

    • Súper Rodríguez: Benito Juárez s/n, colonia Centro. Los días 10 y 14 de febrero de 09:00 a 13:00 horas.
    • Súper La Misión: Carlos Salazar s/n, colonia Centro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 13:00 horas.

    Módulos de vacunación en Agualeguas

    • Plaza Principal: Zaragoza y Juárez s/n, colonia Centro. Los días 10 y 12 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

    Historias recomendadas:

    SHH

    Salud Monterrey
    Cargando...
    Inicio Monterrey Donde estan poniendo vacuna sarampion nuevo leon modulos vacunarse 9 al 14 febrero 2026