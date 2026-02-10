¿Dónde Vacunarse contra el Sarampión en Nuevo León? Módulos Especiales del 9 al 14 de Febrero

La Secretaría de Salud de Nuevo León continuará con la aplicación de vacunas contra el sarampión, la influenza y neumococo en los diferentes municipios del estado. Ademas de los centros de salud, habrá módulos de vacunación disponibles del 9 al 14 de febrero de 2026.

Habrá vacunas para bebés desde los 6 meses hasta niños de 6 años de edad, quienes son los más vulnerables al virus del sarampión. Además, se podrán vacunas personas de 10 a 49 años que no recuerden haberse puesto la dosis en su infancia o que no tienen esquema completo. Para los menores de 6 años se aplicarán las siguientes dosis:

Dosis 0: para bebés de 6 a 11 meses. (No sustituye a la dosis 1).

para bebés de 6 a 11 meses. (No sustituye a la dosis 1). Dosis 1: para niñas y niños de 12 meses.

para niñas y niños de 12 meses. Dosis 2: para niñas y niños de 18 meses (si nacieron después de julio de 2020).

para niñas y niños de 18 meses (si nacieron después de julio de 2020). Dosis 2: a los 6 años (si nacieron antes de julio de 2020) y se puede adelantar desde los 2 años.

Sí aún tú o tus niños y niñas no se han vacunado, puedes acudir del 9 al 14 de febrero a los módulos especiales que encontrarás en la siguiente lista. Aquí te compartimos la dirección, la fecha y el horario en el que estarán para que puedas acudir con tiempo al módulo de vacunación más cercano.

Módulos de vacunación en Nuevo León por municipio

Módulos de vacunación en Monterrey

C.S.U. Nueva Morelos: Nuevo México y Fidel Velázquez. El 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

CENDI 5: 1 de Mayo 1116, colonia Burócratas Municipales. El 9 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Módulos de vacunación en San Nicolás

Estación Metrorrey Universidad: Universidad s/n, Ciudad Universitaria. Del 9 al 13 de febrero, de 10:00 a 14:30 horas.

Ave Tlachicuerías: Cruz con calle de Lima, colonia Residencial Santo Domingo. El 12 de febrero de 15:00 a 18:00 horas.

Módulos de vacunación en Apodaca

DIF Paseo de Santa Rosa: Paseo de Santa Rosa s/n, colonia Santa Rosa. El 12 de febrero de 08:00 a 12:00 horas.

Módulos de vacunación en San Pedro

Presidencia Municipal: Juárez s/n, colonia Centro. El 11 de febrero de 11:00 a 13:00 horas.

Módulos de vacunación en Guadalupe

Bodega Aurrera Tierra Propia: Jardines de la Silla Manzana, colonia Tierra Propia. Del 10 al 12 de febrero de 09:00 a 13:30 horas.

Módulos de vacunación en Escobedo

UNEME Escobedo: colonia Joyas de Anáhuac. Del 9 al 13 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.

Estación Metrorrey Sendero: Carretera a Colombia s/n, colonia Joyas de Anáhuac. Del 9 al 13 de febrero de 10:00 a 14:30 horas.

Módulos de vacunación en Santiago

Abarrotes Angélica: Manuel Tamez 108, colonia Cercado Centro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Abarrotes Sauceda: Carretera Cola de Caballo s/n, colonia La Cieneguilla. El 9 de febrero de 09:00 a 13:30 horas.

Módulos de vacunación en Pesquería

Plaza Cantoral 2do Sector: Roberto Cantoral s/n, colonia Cantoral. El 10 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Jardín de Niños Juan Sánchez Silva: Severiano Briseño, colonia El Cantoral. El 11 de febrero de 09:00 a 11:00 horas.

Escuela Primaria Eugenio del Hoyo: Río Santa Catarina 901, Colinas del Aeropuerto. El 11 de febrero de 12:30 a 15:30 horas.

Módulos de vacunación en García

Cancha de Básquetbol: 8 s/n, colonia Las Brisas Oriente. El 10 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Parque de Juegos: Real de Lincoln s/n, colonia Real de Lincoln. El 11 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Segundo Mini Parque: Tinos s/n, colonia Valle de Lincoln, Sector Minas. El 12 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Salón Verde: Pedro Vélez s/n, colonia La Ventura. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Módulos de vacunación en Cadereyta

DIF Valle del Roble: Av. Del Olmo s/n, colonia Valle del Roble. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Módulos de vacunación en Linares

Súper Misión Díaz Ordaz: Pablo Salce s/n, colonia Centro. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Súper Misión Petaca: Adolfo Prieto s/n, colonia Petaca. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Súper Misión Calzada: Modesto Galván Cantú s/n, colonia Calzada. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Súper Misión Villegas: Amado Nervo s/n, colonia Villegas. Del 9 al 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Plaza El Cerrito: Av. Nogales s/n, colonia El Cerrito. El 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Módulos de vacunación en Montemorelos

C.S.R. El Galeme: calle Principal s/n, colonia El Galeme. El 9 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.

C.S.R. San Agustín: calle Principal s/n, colonia San Agustín. El 9 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.

Ejido La Purísima: calle Principal s/n, colonia Ejido La Purísima. El 10 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.

La Misión: Supermercados Av. Libertad 601, colonia Del Maestro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Bodega Aurrera: Simón Bolívar 1201, colonia Mexiquito. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Guardería Mamá Chuy: Progreso s/n, colonia Centro. El 13 de febrero de 13:00 a 15:00 horas.

Módulos de vacunación en Sabinas Hidalgo

Súper Comercial González: Eulogio Reyes 110, colonia Bella Vista. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Módulos de vacunación en Lampazos

C.S.U. La Loma: Juan I. Ramón 601, colonia Centro. Del 9 al 13 de febrero de 09:00 a 14:30 horas.

Módulos de vacunación en Galeana

Salón Ejidal: Localidad Samaniego y La Becerra. El 9 de febrero de 13:30 a 14:30 horas.

Salón Ejidal: Localidad del Rucio. El 12 de febrero de 10:00 a 12:30 horas.

San Ignacio de Texas: Localidad de Margaritas. El 13 de febrero de 08:00 a 16:00 horas.

Salón Ejidal: Localidad La Esmeralda. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.

Módulos de vacunación en Doctor Coss

Telebachillerato Doctor Coss: Rayón entre Francisco I. Madero y Obregón. El 9 de febrero de 09:00 a 12:00 horas.

Módulos de vacunación en China

Escuela Ruperto Martínez: Corregidora 702. El 11 de febrero de 10:00 a 12:00 horas.

Módulos de vacunación en Bustamante

Plaza Principal: Alameda s/n, colonia Centro. Los días 9 y 13 de enero de 09:00 a 14:00 horas.

Módulos de vacunación en Anáhuac

Mercado: Alfonso Martínez Domínguez s/n, colonia Centro. E 10 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

Bodega Aurrera: Carretera Monterrey-Colombia s/n, colonia Obrera. El 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

CESSA Anáhuac: Hidalgo s/n, Centro. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:30 horas.

Módulos de vacunación en Allende

Súper Rodríguez: Benito Juárez s/n, colonia Centro. Los días 10 y 14 de febrero de 09:00 a 13:00 horas.

Súper La Misión: Carlos Salazar s/n, colonia Centro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 13:00 horas.

Módulos de vacunación en Agualeguas

Plaza Principal: Zaragoza y Juárez s/n, colonia Centro. Los días 10 y 12 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.

