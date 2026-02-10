¿Dónde Vacunarse contra el Sarampión en Nuevo León? Módulos Especiales del 9 al 14 de Febrero
Esta semana habrá módulos especiales para vacunarse contra el sarampión, neumococo e influenza, en los diferente municipios de Nuevo León. Aquí te compartimos dónde, cuándo y a en qué horario será
La Secretaría de Salud de Nuevo León continuará con la aplicación de vacunas contra el sarampión, la influenza y neumococo en los diferentes municipios del estado. Ademas de los centros de salud, habrá módulos de vacunación disponibles del 9 al 14 de febrero de 2026.
Noticia relacionada: Confirman 2 Casos Más de Sarampión en Nuevo León; Suman 10 en Este 2026
Habrá vacunas para bebés desde los 6 meses hasta niños de 6 años de edad, quienes son los más vulnerables al virus del sarampión. Además, se podrán vacunas personas de 10 a 49 años que no recuerden haberse puesto la dosis en su infancia o que no tienen esquema completo. Para los menores de 6 años se aplicarán las siguientes dosis:
- Dosis 0: para bebés de 6 a 11 meses. (No sustituye a la dosis 1).
- Dosis 1: para niñas y niños de 12 meses.
- Dosis 2: para niñas y niños de 18 meses (si nacieron después de julio de 2020).
- Dosis 2: a los 6 años (si nacieron antes de julio de 2020) y se puede adelantar desde los 2 años.
Sí aún tú o tus niños y niñas no se han vacunado, puedes acudir del 9 al 14 de febrero a los módulos especiales que encontrarás en la siguiente lista. Aquí te compartimos la dirección, la fecha y el horario en el que estarán para que puedas acudir con tiempo al módulo de vacunación más cercano.
Módulos de vacunación en Nuevo León por municipio
Módulos de vacunación en Monterrey
- C.S.U. Nueva Morelos: Nuevo México y Fidel Velázquez. El 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- CENDI 5: 1 de Mayo 1116, colonia Burócratas Municipales. El 9 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
Módulos de vacunación en San Nicolás
- Estación Metrorrey Universidad: Universidad s/n, Ciudad Universitaria. Del 9 al 13 de febrero, de 10:00 a 14:30 horas.
- Ave Tlachicuerías: Cruz con calle de Lima, colonia Residencial Santo Domingo. El 12 de febrero de 15:00 a 18:00 horas.
Módulos de vacunación en Apodaca
- DIF Paseo de Santa Rosa: Paseo de Santa Rosa s/n, colonia Santa Rosa. El 12 de febrero de 08:00 a 12:00 horas.
Módulos de vacunación en San Pedro
Presidencia Municipal: Juárez s/n, colonia Centro. El 11 de febrero de 11:00 a 13:00 horas.
Módulos de vacunación en Guadalupe
- Bodega Aurrera Tierra Propia: Jardines de la Silla Manzana, colonia Tierra Propia. Del 10 al 12 de febrero de 09:00 a 13:30 horas.
Módulos de vacunación en Escobedo
- UNEME Escobedo: colonia Joyas de Anáhuac. Del 9 al 13 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
- Estación Metrorrey Sendero: Carretera a Colombia s/n, colonia Joyas de Anáhuac. Del 9 al 13 de febrero de 10:00 a 14:30 horas.
Módulos de vacunación en Santiago
- Abarrotes Angélica: Manuel Tamez 108, colonia Cercado Centro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Abarrotes Sauceda: Carretera Cola de Caballo s/n, colonia La Cieneguilla. El 9 de febrero de 09:00 a 13:30 horas.
Módulos de vacunación en Pesquería
- Plaza Cantoral 2do Sector: Roberto Cantoral s/n, colonia Cantoral. El 10 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
- Jardín de Niños Juan Sánchez Silva: Severiano Briseño, colonia El Cantoral. El 11 de febrero de 09:00 a 11:00 horas.
- Escuela Primaria Eugenio del Hoyo: Río Santa Catarina 901, Colinas del Aeropuerto. El 11 de febrero de 12:30 a 15:30 horas.
Módulos de vacunación en García
- Cancha de Básquetbol: 8 s/n, colonia Las Brisas Oriente. El 10 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
- Parque de Juegos: Real de Lincoln s/n, colonia Real de Lincoln. El 11 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
- Segundo Mini Parque: Tinos s/n, colonia Valle de Lincoln, Sector Minas. El 12 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
- Salón Verde: Pedro Vélez s/n, colonia La Ventura. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
Módulos de vacunación en Cadereyta
- DIF Valle del Roble: Av. Del Olmo s/n, colonia Valle del Roble. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
Módulos de vacunación en Linares
- Súper Misión Díaz Ordaz: Pablo Salce s/n, colonia Centro. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Súper Misión Petaca: Adolfo Prieto s/n, colonia Petaca. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Súper Misión Calzada: Modesto Galván Cantú s/n, colonia Calzada. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Súper Misión Villegas: Amado Nervo s/n, colonia Villegas. Del 9 al 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Plaza El Cerrito: Av. Nogales s/n, colonia El Cerrito. El 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
Módulos de vacunación en Montemorelos
- C.S.R. El Galeme: calle Principal s/n, colonia El Galeme. El 9 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
- C.S.R. San Agustín: calle Principal s/n, colonia San Agustín. El 9 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
- Ejido La Purísima: calle Principal s/n, colonia Ejido La Purísima. El 10 de febrero de 10:00 a 14:00 horas.
- La Misión: Supermercados Av. Libertad 601, colonia Del Maestro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Bodega Aurrera: Simón Bolívar 1201, colonia Mexiquito. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Guardería Mamá Chuy: Progreso s/n, colonia Centro. El 13 de febrero de 13:00 a 15:00 horas.
Módulos de vacunación en Sabinas Hidalgo
Súper Comercial González: Eulogio Reyes 110, colonia Bella Vista. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
Módulos de vacunación en Lampazos
- C.S.U. La Loma: Juan I. Ramón 601, colonia Centro. Del 9 al 13 de febrero de 09:00 a 14:30 horas.
Módulos de vacunación en Galeana
- Salón Ejidal: Localidad Samaniego y La Becerra. El 9 de febrero de 13:30 a 14:30 horas.
- Salón Ejidal: Localidad del Rucio. El 12 de febrero de 10:00 a 12:30 horas.
- San Ignacio de Texas: Localidad de Margaritas. El 13 de febrero de 08:00 a 16:00 horas.
- Salón Ejidal: Localidad La Esmeralda. El 13 de febrero de 10:00 a 13:30 horas.
Módulos de vacunación en Doctor Coss
- Telebachillerato Doctor Coss: Rayón entre Francisco I. Madero y Obregón. El 9 de febrero de 09:00 a 12:00 horas.
Módulos de vacunación en China
- Escuela Ruperto Martínez: Corregidora 702. El 11 de febrero de 10:00 a 12:00 horas.
Módulos de vacunación en Bustamante
- Plaza Principal: Alameda s/n, colonia Centro. Los días 9 y 13 de enero de 09:00 a 14:00 horas.
Módulos de vacunación en Anáhuac
- Mercado: Alfonso Martínez Domínguez s/n, colonia Centro. E 10 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- Bodega Aurrera: Carretera Monterrey-Colombia s/n, colonia Obrera. El 13 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
- CESSA Anáhuac: Hidalgo s/n, Centro. Del 9 al 14 de febrero de 09:00 a 14:30 horas.
Módulos de vacunación en Allende
- Súper Rodríguez: Benito Juárez s/n, colonia Centro. Los días 10 y 14 de febrero de 09:00 a 13:00 horas.
- Súper La Misión: Carlos Salazar s/n, colonia Centro. Los días 11 y 14 de febrero de 09:00 a 13:00 horas.
Módulos de vacunación en Agualeguas
- Plaza Principal: Zaragoza y Juárez s/n, colonia Centro. Los días 10 y 12 de febrero de 09:00 a 14:00 horas.
