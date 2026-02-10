En caso de que no recuerdes si ya tienes la vacuna contra el sarampión, en N+ te compartimos cómo revisar si cuentas con la dosis, según autoridades de salud.

En ese sentido, ante la importancia de saber si ya estás vacunado o vacunada, las autoridades de salud explicaron el proceso de cómo verificar si una persona ya cuenta con la dosis contra el sarampión, que es una de las enfermedades prevenibles que puede generar complicaciones graves, especialmente en niñas y niños.

Video: Así Van los Casos de Sarampión en México: ¿Cuál Es el Estado con Más Casos?

La revisión puede realizarse fácilmente a través de la Cartilla Nacional de Salud, documento oficial que concentra el historial médico y de vacunación de cada persona.

Noticia relacionada: Sarampión en México: ¿Es Obligatorio el Cubrebocas en Escuelas de Edomex?.

Paso a paso para revisar tu cartilla de vacunación

El primer paso es identificar el tipo de cartilla, ya que existen distintos formatos de acuerdo con la edad y el sexo:

Niñas y niños de 0 a 9 años.

Adolescentes de 10 a 19 años.

Mujeres de 20 a 59 años.

Hombres de 20 a 59 años.

Adultos mayores de 60 años.

La Secretaría de Salud de Morelos precisó que una vez localizada la cartilla correcta, es importante verificar que los datos personales estén completos y sean correctos, como nombre, fecha de nacimiento, CURP, domicilio y unidad de salud asignada.

¿Dónde revisar la vacuna contra el sarampión?

En el apartado de vacunación, se deben revisar las dosis aplicadas conforme a la edad. Cada registro debe incluir fecha de aplicación, así como firma o sello del personal de salud que la administró.

En el caso de niñas y niños de 0 a 9 años, se debe confirmar la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), la cual protege contra sarampión, rubéola y paperas. Esta vacuna se aplica de la siguiente manera:

Primera dosis se aplica al año de edad.

Segunda dosis a los 18 meses.

Las autoridades recuerdan que si el menor solo cuenta con una dosis, es indispensable aplicar un refuerzo a los 6 años.

Para adolescentes y adultos que no cuenten con antecedente de vacunación, se recomienda la aplicación de dos dosis de la vacuna SR: una inicial y un refuerzo cuatro semanas después.

Si la persona tiene solo una dosis registrada, podrá acudir a su unidad de salud para recibir un refuerzo adicional y así completar su esquema.

Historias recomendadas:

FBPT