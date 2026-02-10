Bloqueo de Maestros Hoy en CDMX: Zona Afectada por Protesta del SNTE

A lo largo de hoy, 10 de febrero se prevé un bloqueo de maestros, en N+ te compartimos cuáles son los puntos afectados por la protesta de la SNTE para que tomes tus precauciones.

La movilización tiene como objetivo principal exigir una mesa de diálogo tripartita con autoridades federales y estatales. En esta reunión buscan la participación de representantes de la SEP, de la Autoridad Educativa del Estado de Zacatecas y del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Nota relacionada: Investigan Supuestas Irregularidades en la Asignación de Plazas de la SEP en Puebla.

Entre sus demandas están temas relacionados con el proceso de federalización de la nómina educativa, la defensa de los derechos laborales del magisterio zacatecano y la entrega de recursos correspondientes al programa La Escuela es Nuestra, destinados a mejorar la infraestructura educativa.

¿Cuáles son las vialidades afectadas por la protesta de maestros?

Los y las docentes pertenecientes a la Sección 34 del SNTE, provenientes del estado de Zacatecas, estarán en las inmediaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que está ubicada en República de Argentina número 28, como parte de una jornada de movilización que se mantendrá activa durante el transcurso del día, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Autoridades no descartan la llegada de autobuses con docentes, lo que podría generar cierres intermitentes y congestión vehicular en calles aledañas al Centro Histórico, una de las zonas con mayor flujo peatonal y vehicular de la capital.

Contempla tomar rutas alternas, anticipar traslados y mantenerte pendiente a los reportes de tránsito.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT