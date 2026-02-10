¿Quién es la Primera Persona Confirmada Muerta por Sarampión en CDMX? Esto Se Sabe

Este martes 10 de febrero de 2026, durante una conferencia de prensa, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron detalles sobre la primera muerte por sarampión registrada en la capital: una niña de 14 meses que falleció en diciembre de 2025.

La secretaria de Salud de la ciudad, Nadine Gasman, fue cuestionada sobre el caso durante el evento encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Las autoridades sanitarias explicaron que el fallecimiento no había sido reportado anteriormente debido a que la confirmación del diagnóstico se completó hasta el día de ayer.

La menor que perdió la vida por sarampión

El caso corresponde a una niña de 14 meses de edad cuyo deceso ocurrió en diciembre del año pasado. Según explicaron las autoridades de salud, el proceso de confirmación diagnóstica requirió estudios específicos que se concluyeron recientemente, razón por la cual el registro oficial se realizó hasta ahora.

Este fallecimiento se suma al brote de sarampión que ha afectado a diversos sectores de la capital en las últimas semanas, motivando una respuesta coordinada de las autoridades sanitarias locales.

Puntos de vacunación en proceso de regularización

Las autoridades anunciaron que están regularizando los puntos de vacunación que se han dado a conocer públicamente. El objetivo es garantizar que la población acuda a ellos con la certeza de que se instalarán y operarán según lo anunciado.

La jefa de Gobierno celebró la respuesta masiva de la ciudadanía ante el llamado a vacunarse contra el sarampión. La titular del gobierno capitalino destacó que la participación ciudadana ha sido significativa en los centros de inmunización habilitados.

¿Qué medidas se evalúan ante el brote?

Al ser cuestionada sobre posibles acciones adicionales ante el brote, la jefa de Gobierno señaló que al término de esta semana se evaluará si resulta necesario implementar nuevas medidas sanitarias. Hasta el momento, el uso de cubrebocas en escuelas no es obligatorio, según confirmaron las autoridades.

La evaluación tomará en cuenta la evolución del brote, la cobertura de vacunación alcanzada y otros indicadores epidemiológicos relevantes para determinar los siguientes pasos en la estrategia de contención.

Gobierno de CDMX pide no señalar alcaldías afectadas

Durante el encuentro con medios de comunicación, la secretaria de Salud fue cuestionada sobre las alcaldías con mayor transmisión de sarampión. Antes de que pudiera responder, la jefa de Gobierno le quitó la palabra y advirtió:

Creo que no se vale que si una alcaldía tiene más entonces podamos encabezar notas diciendo tal alcaldía porque es muy sensible esta información y puede generar incluso rechazo a las personas que son de alcaldías, entonces con mucho cuidado yo les pido que manejemos la información

