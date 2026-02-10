Explosión e Incendio en Ducto de Pemex Hoy: Mueren 3 Personas en Oaxaca

Autoridades de Oaxaca reportaron que hoy, 10 de febrero de 2026, se registró una explosión e incendio en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la región del Istmo de Tehuantepec; por este incidente 3 personas murieron y 6 resultaron lesionadas. Aquí te informamos qué pasó.

Noticia relacionada: Video: Así Detuvieron a Gaby “N” por Homicidio de Roberto Hernández, Motociclista Arrastrado

¿Qué pasó en el ducto de Pemex?

En un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que el incidente "ocurrió durante un proceso ordinario de limpieza y mantenimiento interno de tuberías, lo que eventualmente habría provocado en primera instancia una explosión y, posteriormente un incendio en el predio donde se sitúa estación de rebombeo".

El Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca atendió la explosión que se registró en un ducto de Pemex, ubicado en Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad, en la región del Istmo de Tehuantepec.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos señaló que las 6 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas a clínicas particulares para su valoración y atención médica.

Apuntó que en el lugar de la explosión continuaban las labores de seguridad, mitigación de riesgos y resguardo del área por parte de corporaciones de emergencia.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT