Video: Así Detuvieron a Gaby “N” por Homicidio de Roberto Hernández, Motociclista Arrastrado

Este martes 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo en Ejutla de Crespo a una mujer identificada como Gaby "N" (G.G.C.), acusada de homicidio culposo tras atropellar y arrastrar a un motociclista en la Ciudad de México.

La captura se llevó a cabo durante la madrugada en la región del Valle Centrales, como resultado de investigaciones ministeriales y trabajo de campo coordinado entre autoridades de Oaxaca y la capital del país.

Así fue la detención de Gaby “N”, presunta responsable de la muerte de Roberto Hernández, motociclista arrollado en calles de la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero.



Video: Fiscalía de Oaxaca pic.twitter.com/dnyQ0ufgCn — NMás (@nmas) February 10, 2026

Información en desarrollo...