Video: Así Detuvieron a Gaby “N” por Homicidio de Roberto Hernández, Motociclista Arrastrado

Autoridades oaxaqueñas capturaron en Ejutla a una mujer acusada de atropellar y arrastrar a Roberto Hernández en la CDMX; así fue su detención

Tras su detención, G.G.C. fue entregada a las autoridades ministeriales. Foto: X / @FISCALIA_GobOax.

Este martes 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo en Ejutla de Crespo a una mujer identificada como Gaby "N" (G.G.C.), acusada de homicidio culposo tras atropellar y arrastrar a un motociclista en la Ciudad de México.

La captura se llevó a cabo durante la madrugada en la región del Valle Centrales, como resultado de investigaciones ministeriales y trabajo de campo coordinado entre autoridades de Oaxaca y la capital del país.

Información en desarrollo...

