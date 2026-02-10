Juegos Olímpicos 2026: ¿Cómo le Fue a Donovan Carrillo Hoy en el Patinaje Artístico?

Donovan Carrillo comienza su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, este martes 10 de febrero. La prueba del Programa Corto Individual Varonil en la que competirá el mexicano, arranca a las 11:30 AM (tiempo del centro de México) y Donovan está previsto para ser el quinto patinador en salir a presentar su rutina.

El patinador artístico buscará meterse entre los primeros 24 lugares de la prueba para avanzar a la final en bùsqueda de una medalla. En caso de que lo consiga, volvería a competir el 13 de febrero a las 12:00 PM (tiempo del centro de México).

¿Cómo le fue a Donovan Carrillo hoy en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Aquí te diremos en qué lugar terminó Donovan Carrillo durante la prueba del Programa Corto Individual Varonil, conforme vayan participando los patinadores, incluyendo al mexicano. Recordemos que en esta prueba compiten 29 patinadores, de los cuales pasan 24 a la ronda final.

El primer patinador que salió a competir fue Petr Gumennik (de origen ruso pero que compite como atleta neutral debido a la suspensión del Comité Olímpico Ruso). Él obtuvo una calificación de 86.72

Maxim Naumov, el estadounidense, fue el segundo en salir a la prueba en lo que fue su debut olímpico. Terminó su prueba con lágrimas en los ojos, recordando a sus padres que fallecieron en enero de 2025 en un accidente aéreo. Mostró una foto de sus padres al final de la prueba y la besó en un momento sumamente emotivo.

Donovan fue el equinto patinador en salir a la pista de hielo. El mexicano hizo una rutina espectacular, con muy pocos errores y una ligera caída en la que apoyó una mano sobre el hielo. Su calificación fue de 75.56, por lo que tendrá que esperar al resto de competidores para ver si logra meterse a la final. "Esto es para México, los sueños se hacen realidad", fueron las palabras de Carrillo al terminar su rutina.

Resultados del Programa Corto Individual Varonil de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Petr Gumennik (Atleta neutral) - 86.72

Maxim Naumov (Estados unidos) - 85.65

Andreas Nordeback (Suecia) - 67.15

Tomas Guarino Sabate (España) - 69.80

Donovan Carrillo - 75.56

Información en desarrollo.

