Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Ilia Malinin Realiza el Primer Backflip Legal en 50 Años

El pasado domingo 8 de febrero, los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 fueron testigos de una de las más grandez hazañas atléticas que se recuerden. El patinador artístico Ilia Malinin, le dio el oro a Estados Unidos en la prueba de patinaje artístico por equipos con una actuación que será recordada por muchos años, pues realizó una maniobra que estuvo prohibida durante cincuenta años. Cuando Malinin salió a la pista de hielo, Estados Unidos estaba empatado con el equipo de Japón, a falta que realizara el programa libre masculino.

Ilia Malinin, de 21 años de edad, maravilló a los presentes con una actuación impresionante, repleta de sus característicos saltos cuádruples, y la remató con una voltereta hacia atrás (backflip) que logró aterrizar en una sola pierna. Esta maniobra del patinaje artístico estuvo prohibida desde 1977, apenas un año después de que el estadounidense Terry Kubicka la llevara a cabo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1976, pues la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés) la consideró demasiado peligrosa.

El estadounidense, que es el vigente bicampeón mundial y máximo favorito para ganar la medalla de oro en el programa individual masculino, es considerado actualmente el mejor patinador del mundo. “Sí, hago todas estas locuras sobre el hielo que desafían la física en cierto modo. Sigo queriendo que vean que todos los patinadores somos seres humanos”, declaró Malinin a The Associated Press.

Sin embargo, en 2024 la ISU levantó la prohibición del backflip, por lo que Ilia Malinin se acaba de convertir en el primer patinador artístico de la historia que realiza, de manera legal, con éxito y aterrizando en una sola pierna, el salto mortal hacia atrás en unos Juegos Olímpicos en 50 años. Pero, antes de que él lo hiciera, una mujer también sorprendió al mundo con esa acrobacia.

Surya Bonaly, la mujer que hizo el backflip cuando era ilegal

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano 1998, la patinadora artística francesa, Surya Bonaly, incluyó el salto mortal hacia atrás en su rutina, pero recibió una penalización porque todavía era ilegal en ese momento. En ese sentido, ella fue la primera atleta de la historia que logró aterrizar esta maniobra en una sola pierna durante una justa olímpica invernal.

Bonaly, que competía en 1998 en lo que serían sus últimos Juegos Olímpicos de Invierno, había recibido calificaciones demasiado bajas como para aspirar a ganar una medalla, por lo que habiéndose lesionado la ingle durante su prueba libre y sintiendo que algunas de las calificaciones que había recibido eran injustas, decidió agregar el backflip a su rutina. En aquella ocasión, Bonaly finalizó la prueba en el décimo lugar, pero al acabar la competencia declaró que hizo el salto hacia atrás para "mostrarle a los jueces, que no aprecian lo que puedo hacer, justo lo que puedo hacer".

