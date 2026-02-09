¿A qué hora compite Donovan Carrillo en Juegos Olímpicos de Invierno? Agenda 10 de Febrero 2026

Comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y la delegación mexicana hará su debut con la participación de Donovan Carrillo en la disciplina de patinaje artístico. Con apenas de 26 años de edad, Carrillo está en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. Su primera participación se dio hace cuatro años en Beijing, donde el atleta hizo historia al convertirse en el primer mexicano en 30 años en competir en patinaje artístico en unos Olímpicos de Invierno, y el primero en la historia en llegar a una final. Ahora, con esa experiencia a cuestas, encara una nueva oportunidad de acrecentar su legado durante esta edición de la justa.

Donovan Carrillo comenzará su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, este martes 10 de febrero, con su actuación correspondiente al programa corto. Tres días después, y en caso de que supere la primera prueba, volverá a la pista de hielo para el programa libre en búsqueda de una posible medalla olímpica.

¿A qué hora empieza la participación de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, el próximo martes 10 de febrero a las 11:30 AM (tiempo del centro de México), con su actuación correspondiente al programa corto. Si logra terminar entre los 24 primeros lugares de esta prueba, volverá a una final olímpica en búsqueda de una medalla, algo que ningún otro atleta mexicano ha conseguido en la justa invernal.

Aquí te dejamos las fechas y horarios en los que competirá Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026:

Programa Corto: Martes 10 de febrero - 11:30 horas

Programa Libre: Viernes 13 de febrero - 12:00 horas (en caso de que clasifique)

Cabe mencionar que en diez participaciones olímpicas invernales, México no ha podido obtener ni una sola presea.

