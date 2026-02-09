Joan Laporta Renuncia a la Presidencia del FC Barcelona, ¿Cuándo Habrá Elecciones en el Barça?

Joan Laporta presentó de manera oficial su renuncia a la presidencia del FC Barcelona. El hasta ahora mandamás de la institución blaugrana, junto a varios directivos, formalizó su dimisión este lunes 9 de febrero, esto con el fin de presentarse a las elecciones del próximo 15 de marzo. El propio club, a través de un comunicado, dio a conocer que esta decisión se tomó "en cumplimiento de lo que establece el artículo 42.f de los Estatutos del FC Barcelona".

En ese sentido, se detalló que junto con Joan Laporta, varios miembros de la actual junta directiva también presentaron sus respectivas renuncias "para participar en el proceso electoral". Los otros directivos que dimitieron de sus cargos fueron la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Xavier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Xavier Puig y Joan Soler Ferré.

El club culé también dio a conocer que "una vez formalizadas estas renuncias, la Junta Directiva seguirá ejerciendo sus funciones hasta la finalización del mandato, prevista para el próximo 30 de junio, con una nueva configuración". Hasta ese momento, quien fungirá como presidente del FC Barcelona es Rafael Yuste, quien tendrá a Josep Cubells como vicepresidente y secretario; a Alfons Castro como tesorero, y a Josep Ignasi Macià, Àngel Riudalbas, Joan Solé Sust y Sisco Pujol, como directivos.

¿Cuándo y cómo se realizarán las elecciones presidenciales del FC Barcelona?

Luego de oficializarse la dimisión de Joan Laporta, el FC Barcelona informó que las y los socios del club "están oficialmente llamados a las urnas". De ese modo, la institución culé dio a conocer el calendario electoral, "con las siguientes fechas y plazos establecidos en los Estatutos, y que conducirá a las votaciones, el próximo 15 de marzo".

9 de febrero: publicación de la convocatoria

10 de febrero: sorteo público para la elección de los miembros de la Junta y de la Mesa Electoral

13 o 14 de febrero: acto de constitución de la Junta y de la Mesa Electoral

A partir del 15 de febrero: se podrán solicitar las papeletas de apoyo

15-19 de febrero: exposición del censo electoral

Entre el 20 y el 22 de febrero: resolución de las reclamaciones del censo y aprobación del censo definitivo

Del 23 de febrero al 2 de marzo: presentación de propuestas de candidaturas

Entre el 3 y el 5 de marzo: recuento de las papeletas y proclamación de los candidatos y candidatas que reúnan la cifra de propuestas de socios o socias no inferior al 50% de los compromisarios que integran la Asamblea

6-13 de marzo: campaña electoral

14 de marzo: jornada de reflexión

15 de marzo: votaciones

El Barça también informó las locaciones de las sedes electorales, pues el club anunció la habilitación de cinco puntos de votación: cuatro en las demarcaciones catalanas de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, y otro más en el Principado de Andorra. Estas votaciones tienen un carácter universal, es decir que tanto hombres como mujeres socios del club, tienen derecho a emitir su voto para elegir al nuevo presidente del equipo. Sin embargo, se confirmó que "para esta cita electoral no habrá voto por correo, un procedimiento que se puso en marcha de manera excepcional en las elecciones de 2021 debido a la pandemia de Covid-19".

¿Quiénes serán los candidatos para ocupar la presidencia del Barcelona?

Además de Joan Laporta, que buscará reelegirse para un nuevo mandato como presidente del FC Barcelona, la prensa catalana reporta que habrá otros cuatro candidatos en la boleta: Víctor Font, quien ya se presentó en las elecciones de 2021; Xavi Vilajoana, directitvo durante el mandato de Josep Maria Bartomeu; y el empresario Marc Ciria.

DB