¿Quiénes Son Emiliano Vargas y Xander Zayas, Boxeadores que Estuvieron en el Show de Bad Bunny?

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, incluyó dos boxeadores sobre el escenario: Emiliano Vargas y Xander Zayas, quienes simularon un breve combate mientras se desarrollaba la presentación en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Ambos pugilistas representaron a México y Puerto Rico, los países que son referencia del pugilismo en el continente americano y a nivel mundial. La breve participación del domingo 8 de febrero fue un guiño al deporte ligado a la cultura latina que el cantante quiso mostrar durante el medio tiempo del encuentro entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Vargas y Zayas tuvieron interacciones con Lady Gaga y Ricky Martin, y fueron parte del espectáculo frente a una audiencia masiva mundial, justo cuando Bad Bunny interpretaba "Tití Me Preguntó".

¿Quién es Emiliano Vargas?

Emiliano Vargas, conocido como "El General", es un boxeador mexicano-estadounidense. Es hijo del ex campeón mundial Fernando "El Feroz" Vargas, quien también es su entrenador. Debutó como profesional en 2022 y compite en peso ligero y superligero.

Mantiene un récord invicto de 16 peleas ganadas, de las cuales 13 fueron por nocaut. Varias de sus victorias han terminado antes del límite, lo que lo ha colocado como uno de los jóvenes con mayor actividad en su división.

Ha peleado en funciones organizadas por la promotora Top Rank y ya ha tenido combates en escenarios como el Madison Square Garden.

Tras formar parte del show de Bad Bunny, compartió una fotografía con el cantante y Xander Zayas en el backstage con la frase: "ARRIBA LA RAZA" y un emoji de la bandera de México. Igual difundió un video en el que lanzaba golpes al aire mientras estallaban fuegos artificiales en el Levi's Stadium, acompañada de la palabra: "History".

¿Quién es Xander Zayas, el campeón boricua?

Xander Zayas es un boxeador puertorriqueño, nacido en San Juan. Pasó al profesionalismo en 2019 tras una etapa amateur. Tiene marca invicta de 23 triunfos, con 13 nocauts. Compite en la división superwelter (154 libras).

En 2025 ganó el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo y después sumó el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo, con lo que se consolidó como campeón en su categoría.

Además, mantiene relación con Rimas Sports, empresa ligada al equipo de trabajo de Bad Bunny, lo que explica su cercanía con el artista.

Durante el show, los dos subieron al escenario con guantes y batas de boxeo y recrearon un enfrentamiento breve. Los pugilistas hicieron shadowboxing mientras Bad Bunny cantaba y pasaba entre ellos.

La imagen hizo referencia a la rivalidad histórica entre México y Puerto Rico dentro del ring, pues usaron prendas con colores de sus banderas. Su participación marcó la primera vez que boxeadores jóvenes forman parte de un halftime del Super Bowl.

