Piden Uso Obligatorio de Cubrebocas en Escuelas del Edomex para Detectar Sarampión

Ante los aumentos de casos de sarampión en el país, la Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de recomendaciones para detectar la enfermada, entre ellas, el establecimiento de filtros diarios y el uso de cubrebocas en todas las escuelas de la entidad.

En un comunicado emitido la noche de este domingo, la dependencia indicó que las disposiciones entrarán en vigor a partir de mañana 9 de febrero.

"Establecer filtros sanitarios diarios en la entrada de todos los planteles escolares del Estado de México, a partir del lunes 9 de febrero de 2026", se informó en el punto dos.

"Uso de cubrebocas: Se recomienda el uso de cubrebocas para todo el personal escolar y estudiantes de niveles que lo permitan, tanto en interiores como en espacios cerrados donde no sea posible mantener la distancia física", se añadió en el punto tres.

En total se establecieron siete ejes de acción.