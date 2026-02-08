¿Quién Es el Niño al Que Bad Bunny Entregó su Grammy en el Medio Tiempo? (No Era Liam Ramos)

Durante la presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX 2026, el artista le entregó uno de sus trofeos Grammy a un niño que apareció en pantalla.

Ese gesto generó confusión en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que se trataba de Liam Ramos, un niño de cinco años que había sido detenido recientemente por autoridades migratorias (ICE) en Estados Unidos.

No era Liam Ramos el chico que apareció en el medio tiempo del Super Bowl

Sin embargo, esa identificación fue incorrecta. Según un reporte de The Hollywood Reporter, el niño que recibe el Grammy en la transmisión no es Liam Ramos y no participó ni estuvo presente físicamente en el espectáculo del Super Bowl.

El momento que se viralizó

Las imágenes del espectáculo captaron a Bad Bunny sosteniendo su Grammy, entregado por su reciente victoria en los Premios Grammy 2026 con su álbum Debí Tirar Más Fotos, y ofreciendo el trofeo a un niño que estaba viendo la premiación en una pantalla. Este gesto fue visto por millones de televidentes como un símbolo de inspiración y representación para la juventud.

Esa escena se combinó con fotografías anteriores, compartidas ampliamente en redes, del niño Liam Ramos, de 5 años, quien había sido fotografiado con un gorrito en forma de conejo durante su detención por la agencia migratoria ICE en Minnesota. La coincidencia visual hizo que muchos usuarios creyeran que era el mismo niño que aparecía con Bad Bunny, alimentando un rumor que no corresponde con la realidad.

Entonces ¿quién es el niño al que Bad Bunny entregó su Grammy en el Medio Tiempo del Super Bowl?

Se trata del actor de 5 años, Lincoln Fox. En su cuenta oficial de Instagram, Fox compartió un momento de su cameo junto con la leyenda: "¡Recordaré este día para siempre! @badbunnypr - fue un verdadero honor para mí".

Fox también incluyó los hashtags #youngbadbunny #littlebadbunny, lo que podría indicar que su papel estaba destinado a ser una versión más joven de la estrella puertorriqueña y probablemente no una alegoría a Ramos.

