Reactivan la Central Nuclear Más Grande del Mundo en Japón, A 14 Años del Desastre de Fukushima.

Japón volvió a encender este lunes 9 de febrero la central nuclear más grande del mundo, luego de que un intento previo fue suspendido por un pequeño desperfecto, anunció su operador.

La planta de Kashiwazaki-Kariwa en la región de Niigata reanudó operaciones a las 14:00 horas locales, indicó en un comunicado la empresa Tokyo Electric Power Company (TEPCO, por sus siglas en inglés).

Un desperfecto con una alarma el 21 de enero obligó a suspender su primer reinicio desde el desastre con la planta de Fukushima, en 2011.

TEPCO explicó que el problema fue causado por un error en la configuración de la alarma. La investigación no halló anomalías en los equipos, pero sí detectó casos poco frecuentes de retraso en el flujo de corriente eléctrica en uno de los tres cables, lo que activó la alarma.

La compañía ajustó la configuración del sistema y confirmó un flujo normal de corriente en todas las barras de control de la central ubicada a lo largo de la costa.

La suspensión por el desastre de Fukushima

La instalación de la central nuclear en Niggata estuvo inactiva desde hace 14 años, cuando Japón desconectó todos sus generadores nucleares luego de que un potente terromoto y un tsunami dañaron tres reactores de Fukushima, en instalaciones que también son propiedad de TEPCO.

La plantal de Kashiwazaki-Kariwa, situada a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio, es la central nuclear más grande del mundo en cuanto a capacidad potencial.

La reactivación del reactor número seis del complejo, que cuenta con siete unidades, marca el primer reactor operado por TEPCO que vuelve a entrar en funcionamiento desde el desastre nuclear de Fukushima, una medida que ha encontrado oposición local ante las críticas de que la planta está ubicada sobre una zona de fallas sísmicas activas.

Japón volvió a activar su energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, alcanzar la neutralidad de carbono y suplir su creciente demanda energética debido a la inteligencia artificial.

La primera ministra conservadora, Sanae Takaichi, quien el domingo 8 de febrero alcanzó una contundente victoria electoral, ha defendido la energía nuclear para impulsar la economía del gigante asiático.

